Pacte européen – Une réforme de la migration et de l’asile attendue et saluée par Berne Le plan de la Commission contient plusieurs revendications de la Suisse, comme l’accélération des renvois et un contrôle renforcé des frontières extérieures de l’UE. Laura Mercier Bruxelles

La cheffe du DFJP Karin Keller-Sutter prône une meilleure répartition de l’accueil des migrants entre les pays du continent européen. keystone-sda.ch

Appelant de ses vœux une réforme durable du système de Dublin depuis plusieurs années, la Suisse accueille positivement l’initiative de la Commission européenne. Pour les services de Karin Keller-Sutter, cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP), la Suisse est favorable à une gestion européenne «de la migration et de l’asile plus équitable, et plus résistante en cas de crise». Avec ce projet de réforme, la direction est bonne.

Berne y retrouve d’ailleurs plusieurs de ses revendications. Notamment la volonté de Bruxelles de renforcer et d’accélérer sa politique de renvoi des migrants, ainsi qu’un contrôle renforcé des frontières extérieures de l’UE. La Suisse estime que les pays situés sur les frontières extérieures (comme l’Italie ou la Grèce) ne peuvent porter seuls la responsabilité de l’immigration irrégulière en Europe. Au DFJP, on se réjouit donc de l’instauration d’un mécanisme de solidarité entre les États.

À Bruxelles, la Suisse est prête à jouer un rôle actif dans les négociations. La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter l’a fait savoir à plusieurs reprises à ses homologues européens au cours des dernières semaines.