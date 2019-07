Une reine et cinq rois pour la Fête des Vignerons

Dans les vignes de Lavaux ou du Chablais, les rumeurs ont filé bon train depuis quelques mois. Il y avait ceux qui savent, ceux qui croient savoir, ceux qui ont entendu quelqu’un. Les noms de quelques vignerons ou vigneronnes s’immisçaient au gré d’un apéro ou d’une dégustation. Et puis, il y avait les questions: «Tu vas au Couronnement?» Les surprises: «Quoi, tu ne vas pas au Couronnement?» Dame! Ce n’est qu’une fois par génération que les vignerons-tâcherons sont ainsi reconnus et récompensés dans une cérémonie unique au monde, dans une Fête inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco. Jeudi soir, mieux qu’aux Oscars, le voile est tombé, avec son lot de surprise, de bonheur ou de déception secrète.

Corinne Buttet est la première femme de l’histoire de la Confrérie à accéder à la couronne. Jean-Daniel Suardet, Jean-François Franceschini (déjà couronné en 1999), Jean-Noël Favre, Antonio Figliola partagent la même récompense alors que Jean-Daniel Berthet a coiffé la couronne de roi des rois.

Davantage de fluidité

Dans cette vraie première du spectacle, après les filages et les générales, Daniele Finzi Pasca a ajouté davantage de fluidité, de concision. «Il faut le couper, l’ajuster, le mettre en forme.» Par rapport à mardi, hors ce Couronnement propre à jeudi, il a gagné douze minutes, et il devrait encore en gagner neuf par la suite. La magie de l’arène, le spectaculaire des tableaux, l’énergie des comédiens-figurants ne peuvent qu’y gagner encore dans ce spectacle dont on se rappellera vingt ans au moins.