Le printemps dernier, la pandémie nous a imposé la nécessité de trouver des chemins inédits pour préserver la mission fondamentale de l’école. L’enseignement à distance a été la réponse urgente à la crise sanitaire et a révélé toute l’importance du lien maître-élève au cœur de la transmission des connaissances.

En cette rentrée 2020, la crise sanitaire n’est certes pas terminée. La situation épidémiologique nous permet cependant d’assurer l’essentiel: l’ouverture des classes à effectifs pleins en respectant les règles sanitaires. Comme on le voit déjà ailleurs, nous devrons probablement accepter que des groupes d’élèves, des classes entières ou même un établissement puissent être mis provisoirement en quarantaine.

«Mon département a pris onze mesures concrètes qui visent à améliorer la qualité d’une école ambitieuse et humaine.»

Dans ce contexte inédit, il est de notre responsabilité de garantir le respect des plans d’études pour tous les élèves et le soutien ciblé à ceux qui ont souffert de la fermeture des classes durant le semi-confinement. Les premières semaines de cours seront donc consacrées aux bilans des élèves et des classes afin d’identifier les besoins de rattrapage et de prévoir les appuis nécessaires.

Plus largement, mon département a pris onze mesures concrètes qui visent à améliorer la qualité d’une école ambitieuse et humaine. Il s’agit notamment de renforcer l’enseignement du français, des mathématiques et des langues. Nous allons également diminuer – un peu – le nombre d’évaluations et le poids du certificat de fin de scolarité, dans le respect de la loi sur l’enseignement obligatoire.

Cela permettra d’augmenter le temps dédié à l’apprentissage. Nous allons également améliorer l’information sur la formation professionnelle, y compris aux élèves de voie prégymnasiale, sans relâcher l’effort de la hausse du taux de certification et de la mise à disposition d’un nombre suffisant de places d’apprentissage, ensemble avec les entreprises formatrices.

Faire face aux défis

L’école vaudoise continuera d’avancer sur ses chantiers pour faire face aux défis d’aujourd’hui: la citoyenneté numérique, la durabilité, l’égalité des chances et la préparation à l’insertion dans le monde du travail. Ainsi, l’éducation numérique entre dans sa phase de généralisation. La valorisation de la formation professionnelle maintient le cap en dépit de la crise qui affaiblit des secteurs économiques très impliqués dans la formation des jeunes. Quant à l’école à visée inclusive, elle se concrétise avec la généralisation des soutiens socio-éducatifs et l’accès simplifié à la pédagogie spécialisée.

Les prochains mois risquent d’être ponctués de moments difficiles. Mais tous les acteurs de l’école vaudoise entament cette rentrée avec engagement. Tous sont mobilisés et préparés pour garantir un service public de formation robuste et de qualité, résolument tourné vers l’avenir.