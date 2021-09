Hautes écoles – Une rentrée universitaire soumise au masque et au QR code Le pass sanitaire est obligatoire pour suivre les cours. 5000 personnes ont été contrôlées à l’UNIGE lundi. Les étudiants oscillent entre colère, résignation et joie de retrouver le présentiel. Aurélie Toninato

Genève, le 20 septembre 2021. Rentrée et contrôle de pass sanitaire à Uni Mail IRINA POPA

Ce lundi, les 19’300 étudiants de l’Université de Genève (UNIGE) et les 6200 élèves de la HES-SO Genève ont vécu une drôle de rentrée. Dans les halls, on se croise sans se reconnaître, l’identité est gommée par les masques. On fait la queue pour un café et pour se faire dépister. Devant les salles, on brandit un QR code pour entrer. Les cours ont pu reprendre en présence mais à certaines conditions: si l’accès aux bâtiments reste ouvert, avec le masque, le certificat Covid (preuve de vaccination, de guérison ou de test négatif) est en revanche exigé pour entrer dans les salles, la cafétéria et les bibliothèques. Des contrôles sont menés aux entrées de manière aléatoire.