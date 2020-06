Dispositif d’intervention sur le balcon du Jura – Une «réponse rapide» aux urgences préhospitalières L’optimisation des ressources préhospitalières dans le Nord vaudois passe par la mise à disposition d’un système de Rapid Responders dans la région de Sainte-Croix. Frédéric Ravussin

Lionel Mercier est l’un des quinze Rapid Responders volontaires qui officiera sur le balcon du Jura dès le 1er juillet. Il présente ici l’appareil mécanique de massage cardiaque embarqué dans son véhicule. FRÉDÉRIC RAVUSSIN

La tendance actuelle est claire: les besoins d’interventions en ambulance dans la région d’Yverdon sont en augmentation. Et c’est particulièrement le cas nuitamment. La hausse est suffisamment importante pour que la Direction générale de la santé ait décidé de modifier l’actuel dispositif d’intervention d’urgence préhospitalier. Et cette adaptation, qui entrera en vigueur le 1er juillet, aura une influence toute particulière sur le Réseau santé du balcon du Jura vaudois.

L’ambulance aujourd’hui basée sur le papier vingt-quatre heures sur vingt-quatre à Sainte-Croix est amenée à être stationnée en plaine afin de soutenir les besoins qui s’y font sentir. Ce qui se fait au détriment de la présence de compétences ambulancières sur le balcon du Jura. Dès le mois prochain, la donne sera plus claire. L’ambulance du Centre de secours et d’urgences du Nord vaudois et de la Broye (CSU-nvb) ne sera plus engagée «sur les hauteurs» qu’en journée. Soit de 7 à 19 heures. De nuit, le personnel qui y est affecté sera déplacé en plaine. Mais, et c’est la nouveauté, il sera remplacé par la présence permanente d’un Rapid Responder. Derrière cet anglicisme se cache un ambulancier diplômé, rattaché au CSU-nvb.

«Dans 90% des cas, le Rapid Responder, comme tout ambulancier, doit être sur place quinze minutes après l’appel» Philippe Michel, directeur du CSU-nvb

Ou plutôt quinze, puisque c’est le nombre d’entre eux à s’être portés volontaires pour remplir à tour de rôle cette mission qui s’étend quotidiennement (sept jours sur sept, évidemment) de 19 à 7 heures. Basé sur le site l’hôpital sainte-crix, le Rapid Responder dispose d’un véhicule équipé de tout le matériel permettant d’assurer seul la stabilisation d’un patient en attendant l’arrivée, si nécessaire, d’une ambulance. La prise en charge va de l’intervention programmée aux soins prodigués à une personne en urgence vitale, en passant par ceux à faire sur un patient s’étant cassé la jambe. «En termes de délai d’intervention, le Rapid Responder doit répondre aux mêmes exigences que les autres ambulanciers, à savoir que dans 90% des cas il doit se trouver sur place quinze minutes après l’appel», précise Philippe Michel, directeur du CSU-nvb.

Sur la Riviera depuis novembre

Cette adaptation du dispositif préhospitalier du balcon du Jura présente donc le double avantage d’une présence de nuit à cet égard en continu dans cette région, tout en optimisant aux mieux les ressources en la matière dans toute la région. Actuellement, le CSU-nvb s’appuie sur une équipe de 105 collaborateurs, sept ambulances (une à la vallée de Joux, une à Saint-Loup, une à Sainte-Croix, deux à Payerne et deux à Yverdon) pour un bassin de population de 170’000 personnes qui s’étend sur trois districts (Jura-Nord vaudois, Broye-Vully et Broye fribourgeoise), du Brassus à Cudrefin (95 km).

Mis en place en novembre dernier sur la Riviera, le système de Rapid Responder semble pour l’heure donner satisfaction. Si la tendance se poursuit au bord du Léman et se vérifie également dans le nord du canton, il pourrait être appelé à être mis en place dans d’autres régions vaudoises.