Baux commerciaux et coronavirus – Une restauratrice gagne une première manche face à son bailleur inflexible Les conflits entre commerçants et propriétaires en temps de Covid commencent à arriver devant la justice. Dans le canton de Vaud, le cas d’une cafetière lausannoise questionne le droit de réclamer l’entier des loyers. Flavienne Wahli Di Matteo

Forcés de fermer puis de s’adapter à des normes sanitaires restrictives, les établissements publics ont trinqué pendant la pandémie. Pour certains, l’intransigeance des propriétaires s’est ajoutée aux difficultés. KEYSTONE

Au bout du fil, la voix d’Émilienne* est éteinte. Comme nombre de ses collègues de la restauration, elle est à bout de forces. Cela fait des mois que cette cafetière lausannoise, non contente de s’adapter aux exigences sanitaires, travaille presque jour et nuit et compose avec une paperasse supplémentaire, sans parvenir à joindre les deux bouts.

Elle aurait pu assumer ce lot de contrariétés lourdes sur le chiffre d’affaires si ne s’était ajoutée l’intransigeance de son propriétaire. Quand beaucoup ont consenti des arrangements, le sien est resté déterminé à encaisser l’intégralité de ses loyers.