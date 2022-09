Galerie Focale à Nyon (VD) – Une rétrospective expose 40 ans de photos Du 15 septembre au 6 novembre, la galerie suisse propose une exposition dédiée à quatre photographes. Chacun représente une décennie de la galerie.

Des images de quatre photographes représentatifs de chacune des quatre décennies de la galerie Focale à Nyon (VD) sont particulièrement mises en évidence pour la grande rétrospective: Simone Oppliger, Luc Chessex (photo), Christian Lutz et Luca Zanier. (Photo d’archives) Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Pour marquer les 40 ans de son existence, la galerie Focale à Nyon (VD) présente une grande rétrospective. Du 15 septembre au 6 novembre, celle qui est l’une des plus anciennes galeries suisses entièrement dédiées à la photographie retrace «40 ans de photo» dans une nouvelle exposition.

Des images de quatre photographes représentatifs de chacune de ces quatre décennies sont particulièrement mises en évidence pour cette rétrospective: Simone Oppliger, Luc Chessex, Christian Lutz et Luca Zanier. Les dix lauréats du Prix Focale-Ville de Nyon décernés depuis 2011 ont également une place de choix dans l’exposition, expliquent dans un communiqué les responsables de la galerie.

Fondée en 1982

«C’est aussi l’occasion de célébrer les activités de Focale durant ces 40 années contribuant au rayonnement d’une photographie documentaire comportant une recherche esthétique de qualité jouxtant la poétique, et génératrice de réactions émotionnelles», écrivent-ils.

À but non lucratif, la galerie Focale a été créée en 1982 par Daniel Baudraz et Constantin Fernandez dans la cave d’une charmante maison du 17e siècle. Ils voulaient privilégier une photo plutôt réaliste, de tendance reportage, comportant une recherche de qualité et d’originalité. «Focale a toujours eu à cœur de faire connaître la photographie émergente», rappellent volontiers ses responsables.

Une association (180 membres actifs) et une librairie spécialisée se sont ajoutées au fil des années. Une dizaine d’expositions en moyenne sont organisées chaque année, pour un total de 365 expos en 40 ans. Pour cet anniversaire, la galerie s’est offert cette année une librairie flambant neuve.

ATS

