Relations diplomatiques – Une réunion pour discuter de la réouverture des frontières Ignazio Cassis a rencontré mercredi des ministres allemand, autrichien et liechtensteinois pour parler de la circulation des personnes et des marchandises.

Le chef du DFAE a aussi souligné la coopération «constructive et pragmatique» que les quatre pays ont entretenue pendant la crise. Keystone

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a rencontré mercredi Kreuzlingen (TG) les ministres des affaires étrangères d'Autriche et du Liechtenstein et le vice-ministre-président du Bade-Wurtemberg. Les discussions ont porté sur la réouverture des frontières.

«La crise a montré toute l'importance des frontières ouvertes, non seulement pour l'économie, mais aussi pour les personnes. Il est essentiel que celles-ci puissent circuler librement entre les pays», a déclaré le chef du département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Le conseiller fédéral, le ministre autrichien des affaires étrangères Alexander Schallenberg, la ministre des affaires étrangères du Liechtenstein Katrin Eggenberger et le vice-ministre-président du Bade-Wurtemberg (Allemagne) Thomas Strobl ont souligné «la pertinence des mesures d'hygiène et de protection» qui ont été prises pour combattre la pandémie de coronavirus. Ces mesures restent valables.

Coopération «constructive»

Le chef du DFAE a aussi souligné la coopération «constructive et pragmatique» que les quatre pays ont entretenue pendant la crise. Il a relevé le soutien mutuel qu'ils se sont apporté pour les opérations de rapatriement de voyageurs ainsi que la gestion de la circulation des personnes et des marchandises aux frontières.

La pandémie a révélé «encore plus clairement» l'importance des régions frontalières et leur imbrication économique et sociale. Avec un volume d'échanges de 35 milliards de francs, le Bade-Wurtemberg est le septième partenaire commercial de la Suisse. Le volume des échanges avec les régions autrichiennes du Tyrol et du Vorarlberg atteint six milliards de francs.

Dossier européen

Les discussions ont aussi porté sur des sujets de politique européenne. Ignazio Cassis a informé ses interlocuteurs de l'état d'avancement du dossier européen. Il a souligné l'importance d'une collaboration pragmatique pendant la crise pour la coopération future de la Suisse avec l'UE et ses pays membres.

Mardi, le chef du DFAE a rencontré le ministre italien des affaires étrangères Luigi Di Maio au Tessin, à Ligornetto, non loin de la frontière italo-suisse. Le ministre italien a notamment remercié son «ami» Ignazio Cassis pour sa coopération et l'ensemble du gouvernement suisse pour le matériel de protection envoyé en Italie.

Le conseiller fédéral a souligné la bonne coopération entre les deux pays pour la gestion de la crise. L'ouverture prématurée des frontières par l'Italie n'a pas laissé de ressentiment.

Ignazio Cassis effectuera une visite dans la région frontalière avec la France le 26 juin, a annoncé le DFAE.

( ATS )