Les journalistes ont un défaut (vous me direz qu’ils en ont bien plus, une multitude, et vous avez probablement raison, mais bon, pour cette fois retenons celui-ci): ils adorent le désordre. Les trains à l’heure ne font pas de bonnes histoires, tandis que l’imprévu, l’accident, le chaos nous passionnent. Et vous peut-être aussi, s’il se trouve?

Cela dit, si l’ordre est conservateur et le désordre destructeur, il arrive aussi qu’il soit créatif. Du chaos naissent parfois des mondes nouveaux, et c’est ce que l’on souhaite à la France depuis dimanche dernier.

Quel choc! Dans ce pays à la pensée politique orthogonale, où le président décide de tout, et où l’opposition s’oppose à tout; dans ce pays où le débat est une lutte à mort, spectaculaire et passionnée mais qui n’a de sens que dans le triomphe de l’un et la défaite de l’autre; dans ce pays où le compromis inspire la méfiance, presque le dégoût, parce qu’on y voit compromission et trahison de l’idée pure; dans ce pays qui donne parfois l’impression de vénérer la force par peur de ses propres faiblesses, voilà qu’un coup de grisou électoral a tout soufflé.

«La voie du dialogue signifie aussi que les prêcheurs de radicalité sortent du confort de l’opposition systématique.»

Depuis quatre ans que je travaille à Paris, j’entends à peu près sur tous les tons la même rengaine: la France est en crise, elle est en colère, elle étouffe sous un régime de présidence monarchique où le parlement n’a qu’un rôle accessoire et où les citoyens ne se sentent plus écoutés ni même représentés. Tout le monde fait le constat, mais la main tremble quand il s’agit de toucher aux institutions léguées par le général de Gaulle. On peut le comprendre, le remède est parfois pire que le mal, mais c’est un fait: la Ve République est malade, et depuis longtemps.

Peut-être suis-je d’un optimisme déplacé, mais ce coup de grisou électoral me semble un petit miracle démocratique. Cela fait des lustres que les présidents promettent d’introduire «une part de proportionnelle» dans les élections législatives, mais aucun ne le fait. Eh bien le peuple l’a fait, subvertissant la mécanique majoritaire et imposant au président le contre-pouvoir d’une Assemblée où aucune des oppositions ne peut imposer sa loi à elle seule. Tous doivent changer. Alors de deux choses l’une, soit la France développe les moyens d’un vrai dialogue politique, soit elle s’enferre dans la crise.

La voie du dialogue est difficile, c’est un équilibre entre la défense de ses valeurs et l’acceptation que l’adversaire, même le plus détesté, n’a pas toujours tort. Cela signifie sortir des anathèmes théologiques qu’on adore lancer, ici en France, contre «l’extrême droite» ou «l’extrême gauche». Le Rassemblement national n’est pas le FN de Jean-Marie Le Pen, il ne l’est plus. Ni lui ni la Nupes ne menacent la République. On peut s’inquiéter de leurs programmes, estimer qu’ils mèneraient le pays à la ruine ou l’Europe à la dislocation, mais les excommunier, décréter qu’ils n’appartiennent pas au champ politique acceptable, c’est refuser d’entendre une partie de la population. La moitié de la population.

À l’inverse, la voie du dialogue signifie aussi que les prêcheurs de radicalité sortent du confort de l’opposition systématique. Qu’ils osent tendre la main vers ce fruit défendu que leur interdit leur dogmatisme: le compromis avec le pouvoir.

Le monde politique français en est-il capable? Peut-il évoluer vers une forme de débat où l’enjeu n’est pas d’écraser l’adversaire, mais de trouver des solutions aux problèmes? Je l’ignore. C’est le défi que lui lance son peuple dans une sorte de révolution démocratique née des urnes. Quand on entend le président Macron, jeudi dernier, prétendre à la fois qu’il a compris le message mais aussi qu’il a été élu «sur le fondement d’un projet clair», on se dit qu’il n’est pas encore sorti de son autisme jupitérien. Le chemin sera long.

