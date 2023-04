Littératures actuelles – Une revue de poésie célèbre les plumes féminines Ouverte à diverses pratiques d’écriture, «Boucle/Loop» a sorti son premier numéro. La publication, affirmant l’inclusivité, réunit les textes de 17 autrices. Irène Languin

Un poème de Laura Rivanera, graphiquement agencé en demi-lunes. ASSOCIATION BAHNHOFSTRASSE/LAURA RIVANERA

Certaines pages voient des quatrains s’organiser en ordre bien rangé. Sur d’autres, les vers se sont installés en demi-cercle, inscrivant comme des croissants de lune sur le papier. Ailleurs encore, ils riment dans la langue de Goethe ou de Shakespeare, frisent la prose, côtoient des dessins ou des écrits à main levée. Chez «Boucle/Loop», on aime manifestement tous les styles et tous les idiomes: fraîchement sorti de presse, le premier numéro de cette revue genevoise vouée à la poésie contemporaine affirme une volonté d’ouverture, d’échanges et de rencontres.