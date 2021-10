Ni guerre ni paix. Joe Biden et Xi Jinping vont donc avoir un entretien «virtuel» d’ici à la fin de l’année. Le monde respire soudain un peu mieux. Ces derniers jours, l’escalade des provocations aériennes de la Chine à proximité de Taïwan a fait craindre le pire: un dérapage guerrier, poussant les États-Unis à entrer en scène. Improbable, oui, mais pas impossible. Les deux superpuissances se défient l’une l’autre. Washington a dévoilé le mois dernier une alliance tripartite avec Londres et Canberra pour construire des sous-marins à propulsion nucléaire et aller tenir en respect la flotte chinoise – la plus grande du monde. Pékin à son tour riposte en menaçant l’île rebelle, censée bénéficier de la protection américaine.

Chine et États-Unis Le premier sommet de la nouvelle guerre froide La nouvelle guerre froide a commencé. Elle est différente, bien sûr, du conflit glacé entre États-Unis et Union soviétique. Aujourd'hui les économies sont entremêlées, les ennemis interdépendants. Il n'empêche que pour les deux puissances atomiques, il s'agit de se mesurer sans cesse, d'aller tester les limites de l'autre, sans jamais s'affronter directement. À Washington comme à Pékin, il faut montrer sa force. Pour des raisons de politique intérieure avant tout. Après le retrait d'Afghanistan, Joe Biden ne peut pas se permettre de paraître faible, à un an des élections à mi-mandat qui risquent de le priver de sa double majorité au parlement. Quant au pouvoir autoritaire de Xi Jinping, il doit sans cesse être réaffirmé au sein d'un Parti communiste où des poids lourds apprécient peu d'avoir été marginalisés. Comme autrefois les sommets américano-soviétiques, la rencontre «virtuelle» entre les deux géants du moment servira à «gérer la rivalité», ainsi que l'a formulé Joe Biden.

