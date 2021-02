Collège de Renens – Une rixe entre élèves illustre les tensions liées au Covid Quatre jeunes ont été interpellés la semaine passée près du Collège du Léman. Le directeur décrit comment le climat et l’encadrement scolaire ont changé. Chloé Banerjee-Din

Aso Piroti directeur du Collège du Léman dans son bureau. 24heures/Odile Meylan

Des élèves qui se disputent à la sortie de l’école, cela arrive. Mercredi dernier, c’est un incident bien plus grave qui s’est déroulé à Renens, non loin du Collège du Léman. En fin de semaine, le site 20min.ch rendait compte d’une bagarre entre adolescents qui s’est soldée par un blessé léger emmené en ambulance et 4 mineurs interpellés, un événement qui selon divers témoignages ne serait pas isolé. Illustrée par l’image d’un attroupement de dizaines de personnes, la nouvelle a fait chauffer les réseaux sociaux.

«Nous avons une montée en grade, avec une intervention plus soutenue, en rue. Il est question d’infractions pénales.» Marjorie Recordon, porte-parole de la PolCant