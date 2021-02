Politique communale – Une rumeur inquiétante plane au sujet de l’hôpital d’Estavayer Mercredi soir, un élu a interrogé le syndic sur l’avenir du site. Ce dernier s’est voulu plus rassurant que le directeur ad interim de l’Hôpital intercantonal de la Broye. Frédéric Ravussin

Construit en 2001, l’hôpital d’Estavayer-le-Lac a besoin de rénovations. JEAN-PAUL GUINNARD – A

L’hôpital d’Estavayer-le-Lac est-il menacé de disparition? S’appuyant sur une rumeur circulant dans le bourg broyard, c’est la question que l’élu PDC Dominic Catillaz a adressée mercredi soir à son Exécutif. Réponse du syndic Eric Chassot: «Le Conseil d’établissement de l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB) table sur différentes solutions pour améliorer sa situation financière. Plusieurs options ont été envisagées. Il n’y a pas de fumée sans feu, mais la fermeture du site d’Estavayer n’est plus une option.» L’explication est rassurante. Mais la donne n’est pas aussi simple, à écouter le président du conseil d’établissement, Stephan Haensenberger.

«Aucun choix n’a encore été opéré. La décision finale reviendra au Conseil d’État fribourgeois.» Stephan Haensenberger, président du conseil d’établissement de l’HIB

Car pour celui qui assure également la direction de l’HIB ad interim, rien n’est encore décidé. Si ce n’est que le site staviacois du HIB ne sera pas rayé de la carte stricto sensu. «Le site en tant que tel n’est pas du tout remis en question», affirme-t-il. Conservant sa partie ambulatoire (permanence médicale, centre de soins, de diabétologie et de médecine alternative, notamment), il pourrait en revanche perdre son statut d’hôpital avec le transfert à Payerne des 46 lits du Centre de traitement et de réadaptation (CTR) qu’il accueille. «Une option – avec des conséquences médico-économiques – qui fait partie des réflexions que nous conduisons et dont nous n’avons pas vraiment fait de secret. Nous en avons parlé avec les autorités communales et le préfet. Aucun choix n’a été opéré et la décision finale reviendra de toute façon au Conseil d’État fribourgeois.»

Lits transférés à Payerne?

Comme la plupart des hôpitaux l’HIB est confronté à des soucis économiques, les deux cantons de Vaud et de Fribourg lui demandant une meilleure rentabilité. «Aucun hôpital fribourgeois n’a de chiffres dans le noir», souligne le président du conseil d’établissement. Et ce, alors qu’à Estavayer comme à Payerne, les bâtiments doivent être rénovés. «Des travaux qu’il faut pouvoir financer et la réponse est aussi entre les mains des gouvernements», précise-t-il.

Quoi qu’il en soit, un investissement sur les deux sites engendre automatiquement la réflexion quant à la localisation du CTR. «Le déplacer à Payerne nous permettrait à la fin de l’exercice une économie annuelle d’un demi-million de francs au moins, reprend Stephan Haensenberger. Mais nous comprenons l’envie d’Estavayer de maintenir ce service là où il est et nous aimerions la respecter.»