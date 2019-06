Une sacrée tiaffe dans les bus TL aussi

Les Transports publics lausannois (TL) ont beau moderniser leur flotte, il reste des bus et des remorques qui ne sont pas dotés de climatisation et dans lesquels règne une sacrée tiaffe ces jours-ci. Dès que la température dépasse les 30 degrés, un plan canicule est d’ailleurs enclenché. «Sur le réseau et dans la mesure du possible, nous prévoyons en cas de fortes chaleurs, et notamment aux heures de pointe, d’affecter sur les lignes en priorité les véhicules dotés d’air réfrigéré. En outre, des étuis isothermes sont installés dans les véhicules pour maintenir les boissons un peu plus longtemps fraîches», explique Pauline Cernaix, chargée de mission communication.

Le personnel des TL fait aussi l’objet d’attentions particulières. Les conducteurs reçoivent une information sur l’ensemble des lieux où se trouvent les points d’eau à disposition dans les dépôts et sur le réseau. «Ce dispositif est suffisamment important pour toucher l’ensemble des collaborateurs TL», poursuit Pauline Cernaix. Des bouteilles vides à remplir sont aussi disponibles pour les collaborateurs à chaque point d’eau sur le réseau. Et si les fortes chaleurs se prolongent, des conducteurs supplémentaires seront planifiés selon les disponibilités afin de moduler certaines tranches de conduite susceptibles d’être particulièrement pénibles. Enfin, les conducteurs sont autorisés à travailler en bermudas de travail. En jupe pour les femmes. (24 heures)