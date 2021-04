Deux coaches dans l’expectative – Une saison réussie n’est même plus une garantie Malgré un exercice positif avec, respectivement, le LS et Lugano, les entraîneurs Contini et Jacobacci ne se sont pas encore vu offrir une prolongation de contrat. André Boschetti Lugano

L’entraîneur Giorgio Contini n’a pas discuté de prolongation de contrat avec les dirigeants du LS. Keystone

En septembre, à l’aube d’un championnat illisible, les ambitions comptables du Lausanne-Sport et du FC Lugano se limitaient au maintien. Avec le moins de souffrances possible, surtout pour des Tessinois qui sortaient d’un exercice longtemps compliqué. À huit journées du terme de la saison, cet objectif est d’ores et déjà atteint pour Lugano, désormais installé en solitaire au deuxième rang. Quant au néopromu vaudois, sa situation demeure confortable malgré sa courte défaite au Cornaredo samedi (0-1), puisqu’il est toujours plus proche d’une place européenne que de celle de barragiste.