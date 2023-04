Action politique vaudoise – Une salve d’initiatives populaires face à l’urgence climatique C’est sur le terrain de la démocratie directe que se lancent les militants du mouvement Agissons!. Observateurs et partis de gauche sont dubitatifs. Jérôme Cachin

Plusieurs militants du mouvement Agissons! dans ses locaux de l’avenue Villamont à Lausanne. Au premier rang, de gauche à droite: Diana, Lighea, Julie. Debout: Lou, Brigitte, Claudia, Olivier, Francesco, Simon, Ariane, Steven. PATRICK MARTIN

«La politique et le gouvernement vous déçoivent? Réinventons la démocratie et mettons-la au service du peuple.» C’est le texte d’un tract qui était distribué dans les manifs à Lausanne, ces dernières semaines. Un texte lapidaire, sur fond pastel dégradé de bleu à rose, signé Agissons!. Voilà qui tranche avec les tracts des partis politiques ou des syndicats, aux couleurs plus criardes.