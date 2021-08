Militantisme féministe à Yverdon – Une sanction légère pour avoir tagué des clitoris au centre-ville Le Tribunal de police n’a retenu qu’un des dix graffitis reprochés par le Ministère public à la jeune Verte Ella-Mona Chevalley et sa comparse. Frédéric Ravussin

Le tag retenu contre les deux activistes, rue du Collège 7 à Yverdon. Si elles ont admis en avoir commis quatre, sur les dix qui leur étaient reprochés, elles nient toujours avoir réalisé celui-ci. CHRISTIAN BRUN

«On est toutes des tagueuses», «Qui sont les victimes, les murs ou les femmes?»: une quarantaine de personnes «armées» de pancartes étaient là pour accueillir la conseillère communale Verte Ella-Mona Chevalley et Sophie* mercredi matin devant le Tribunal d’Yverdon. Les deux jeunes femmes y étaient renvoyées pour dommage à la propriété. Plus précisément pour avoir graffité des clitoris et la phrase «J’ai pas dit oui» sur des murs du centre-ville yverdonnois dans la nuit du 8 au 9 mars 2020, après avoir participé à différentes actions de la Journée des droits des femmes.