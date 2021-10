Éditorial - Une sanction salutaire pour l’œuvre de Béjart?

L’exercice de transparence réalisé par la Fondation Béjart Ballet Lausanne est à saluer. De mémoire de journaliste – mais aussi d’auditeur, nous a-t-on confié –, divulguer sans caviardage aucun un rapport d’enquête au moment même où les mesures prises sont communiquées est exceptionnel. Soulignons la qualité de l’enquête menée pour faire toute la lumière sur le climat qui règne au sein de la compagnie de danse, sur les conditions de travail de son personnel, sur les accusations formulées à l’encontre de son directeur artistique, Gil Roman.

En garantissant l’anonymat des témoignages, en assurant d’emblée qu’aucune censure ne serait effectuée et que tout le monde pourrait être entendu, la Fondation BBL a réussi à libérer la parole. Celle de 115 personnes, des victimes, des employés encore sous contrat, d’anciens danseurs partis avec le cœur encore plein de ressentiment, ainsi que celle des membres qui assurent la gouvernance du ballet. «Certains témoins n’avaient jamais parlé et ont réussi pour la première fois à mettre des mots sur ce qu’ils avaient vécu», a confié à la presse le directeur de Vicario Consulting.

C’est sûr, ce qui transparaît dans les 70 pages du rapport est violent. Les mots sont souvent durs, cruels, peut-être parfois exagérés envers Gil Roman. Et l’étalage public de ce qui s’est passé, en bien ou en mal, dans l’intimité du studio sis au chemin du Presbytère ou en tournée doit être dur à encaisser. Car il s’agit souvent de ressentis et tout est traversé de la subjectivité de ceux qui se sont confiés. Mais la somme des témoignages donne toute la crédibilité à l’enquête menée. Et a guidé les mesures décidées.

Gil Roman est donc recentré sur son travail chorégraphique et la direction du ballet. Cette décision sonne comme une sanction. Ne serait-elle pas un bon coup de semonce, celui qui permettra de sceller la pérennité de l’œuvre de Maurice Béjart, voire l’avenir du BBL à Lausanne? Déchargé des contingences de management et de conduite structurelle de la compagnie, le fils spirituel de Béjart – ce maître qui avait un légitime plein pouvoir au sein de sa propre compagnie – se retrouve réaffirmé dans son rôle premier d’héritier artistique, dans cette fonction essentielle de passeur d’une œuvre universelle.

Gérald Cordonier est chef de la rubrique Culture et Magazines depuis 2017. Formé au sein de la rubrique locale puis chargé de l’actualité politique lausannoise, il a codirigé la rubrique Vaud et Régions de 2010 à 2013. En 2010, il a été nominé au Prix Suisse du Journalisme.

