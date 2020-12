Art public – Une sculpture monumentale et habitable pour Nyon Une campagne de financement participatif a été lancée vendredi dernier pour qu’une installation artistique conviviale puisse voir le jour au cœur du parc de la Maison Gubler. Marine Dupasquier

Charlotte Laubard voit dans cette œuvre «le côté organique et proliférant d’une sculpture qui pourrait continuer à grandir jusqu’à dévaler la pente du jardin». CR Jérôme Gautier

Une œuvre d’art de plus de 13 mètres de large, sur laquelle on peut s’allonger pour lire, jouer à cache-cache, pique-niquer avec des amis, ou simplement profiter du calme: c’est ce qui pourrait attendre les Nyonnais dès le printemps prochain. L’installation pour le moins originale, pensée par les Frères Chapuisat, se présente comme un enchevêtrement de poutres en chêne massif, certifié suisse. Fruit de plus de quatre ans de réflexions et de discussions, le projet a été conçu grâce au protocole participatif des Nouveaux Commanditaires (NC).

À mi-chemin entre le mikado géant et le labyrinthe, elle est destinée à voir le jour dans le parc de la Maison Gubler, qui abrite désormais une UAPE. «L’idée serait que ça devienne un lieu d’habitation éphémère. On aurait pu ne mettre que des bancs et des tables, mais cette œuvre conçue pour l’espace public apporte une plus-value et donne une âme et du caractère à ce lieu», précise Aude Vermeil, présidente et cofondatrice de la Société suisse des NC.

La Maison Gubler a été rachetée en 2013 par la Ville de Nyon, qui souhaitait réhabiliter le parc et a tout de suite annoncé sa participation financière au projet. CR Valentin Dubois

Dans la chaîne des différents acteurs impliqués, le premier maillon a été la Ville. Depuis le rachat de la demeure et de son jardin en 2013, elle souhaitait réhabiliter cet espace vert pour les habitants et avait imaginé en premier lieu une place de jeux. Jugeant qu’une installation conviviale, multi-usages et pas uniquement destinée aux enfants serait préférable, un groupe de citoyens – principalement des voisins et des parents d’enfants de l’UAPE - ont alors sollicité les Nouveaux Commanditaires. Parmi eux, Benjamin Zumstein, fondateur de la salle de concert La Parenthèse, qui se réjouit de cette belle collaboration. «Le but a été de trouver de bonnes personnes à chaque étape et de rester le plus local possible», souligne-t-il.

Cette sculpture serait la première œuvre pérenne des Frères Chapuisat, enfants de Founex. Un atout non négligeable car le duo est surtout connu pour ses œuvres ludiques, mais temporaires. «L’originalité de «Charpentification» réside dans sa genèse, se réjouit Charlotte Laubard, médiatrice et cofondatrice de la Société suisse des NC. On est parti d’une problématique qu’avaient les gens et qu’ils désiraient résoudre. Il fallait aussi que ce groupe de commanditaires soit représentatif des usagers du parc.» Et Aude Vermeil de renchérir avec enthousiasme: «C’est une participation authentique où chaque décision a été prise à l’unanimité.»

Vendredi dernier, une campagne finale de crowdfunding a débuté, afin de récolter les 20% qui manquent encore pour que l’objectif soit atteint, soit un peu plus de 30’000 francs. Si celle-ci réussit, les commanditaires espèrent voir l’installation achevée au printemps prochain, juste à temps pour l’inauguration officielle du parc.