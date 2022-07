Trafic problématique – Une sécurisation de la traversée du centre réclamée à Tolochenaz Le conseiller communal William Wright juge le croisement de véhicules trop dangereux sur la route qui passe dans le village. Il invite la Municipalité à se pencher sur la question. Lucas Philippoz

La route qui traverse le village présente des passages très étroits qui mettent en difficulté les automobilistes lorsqu’il s’agit d’effectuer un croisement. DR

Le cœur du village de Tolochenaz se laisse actuellement traverser d’ouest en est et vice versa, le long de la route de la Gare et de la rue du Centre. Or cette dernière est trop étroite pour assurer un trafic bidirectionnel sûr, estime le conseiller communal William Wright. L’élu propose donc d’y interdire la circulation d’ouest en est sur le tronçon entre la jonction avec la route du Molliau et la place Audrey-Hepburn.

L’élu a même déposé un postulat pour inviter la Municipalité à se pencher sur cette thématique, laquelle figurait à l’ordre du jour de la dernière séance ordinaire de l’organe délibérant. «La rue du Centre dans sa configuration étroite actuelle ne permet pas, pour une grande partie de sa longueur, le croisement de véhicules sans manœuvres compliquées, développe le conseiller communal. Pour des véhicules plus larges et des bus, celles-ci peuvent devenir difficiles, voire dangereuses – avec, en plus, la pollution diesel de l’air et du bruit excessif. Ces croisements présentent également un risque pour les piétons, car les évitements se font sur les trottoirs.»

En sens unique

Pour William Wright, transformer la rue du Centre en sens unique entre la route du Molliau et la place Audrey-Hepburn accroîtrait la sécurité des usagers tout en diminuant les nuisances sonores et environnementales: «C’est une approche assez facile à implémenter, qui ne coûterait pas cher et éliminerait les nuisances et dangers causés par les croisements de véhicules dans la rue du Centre», argumente-t-il. Le flot des véhicules d’ouest en est pourrait quant à lui être dévié par la route de Lully, au nord.

L’Exécutif tolochinois dispose désormais d’une année pour apporter une réponse formelle au postulat, mais le syndic, Andreas Sutter, a justement souligné qu’une étude approfondie de la circulation fait déjà partie des objectifs de législature fixés par la Commune.

