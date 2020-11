C’est sans doute l’intitulé de cette chronique qui m’a donné l’idée de son thème du jour. Une envie de mer, de sable, de palmiers, de dépaysement et de chaleur, bref une envie d’évasion perpétuelle qui se voit partiellement satisfaite tous les vendredis soir par écrans interposés. Eh oui, une fois par semaine, je me barre pour les îles Fidji. Sans passer par la porte d’embarquement et donc sans avoir besoin d’une preuve de test Covid négatif datant de moins de 48 heures. Et en plus je recherche le décalage horaire. Léger, hein? Juste assez pour pouvoir zapper les interminables pubs.

«C’est presque aussi inavouable que de saliver à l’idée de quelques cubes d’ananas déposés sur une pizza, mais c’est visiblement un vice que je partage avec pas mal de monde («Koh-Lanta», hein, pas la pizz hawaïenne).»

Oui, c’est bien ça, je viens de faire mon coming out d’inconditionnelle d’une téléréalité de TF1. C’est presque aussi inavouable que de saliver à l’idée de quelques cubes d’ananas déposés sur une pizza, mais c’est visiblement un vice que je partage avec pas mal de monde («Koh-Lanta», hein, pas la pizz hawaïenne).

La recette est simple, efficace et satisfait toutes nos papilles. Il y a l’incroyable beauté des paysages – aussi répétitifs que lors de feu les soirées diapos de vacances. L’incroyable chaleur des habitants locaux, qui rivalisent d’incroyable chaleur avec les hôtes de «Pékin Express», autre téléréalité présentée par l’autre souriant quinqua sur l’autre chaîne française un peu beauf. Mais surtout l’incroyable machiavélisme des rapports humains quand on prive 24 personnes de nourriture, de sommeil, de confort et de leurs proches et qu’on leur demande de jouer aux «Dix petits…» enfin le roman d’Agatha Christie dont je ne sais plus si on a encore le droit ou pas de dire le titre.

Alliances, trahisons, injustices, hypocrisie… tout ce qu’on aime quand on est justement privé de rapports humains de plus de cinq personnes à la fois. Et pour cette 21e (!) édition, la production ne s’est pas contentée d’opposer les rouges aux jaunes, mais a choisi de commencer l’émission opposant des candidats venus de quatre régions de France. Tu commences donc ton parcours violet si tu viens du Nord, tu te fais choisir dans l’équipe jaune si t’as bien ramassé du manioc et si tu assures au rampage dans la boue et tu finis blanc comme tout le monde après la réunification. Ici aussi l’arc-en-ciel est très tendance.

À défaut d’avoir trouvé un collier d’immunité (il fonctionne aussi contre le Covid?), je suis condamnée à regarder encore deux soirées Denis Brogniart en chemise en jean nous expliquer pour la 612e fois qu’on peut gagner 250’000 euros (soit deux fois et demie la somme que remporte le gagnant de l’émission) sans même quitter son canapé et donc sans avoir à tenir dix plombes sur un poteau entouré d’eau. L’addiction à la téléréalité avec palmiers en a décidé ainsi. Et sa sentence est irrévocable.