Égalité en Suisse – Une session des femmes organisée au Parlement Cette édition aura lieu du 29 et 30 octobre 2021. L’occasion de discuter des questions relatives à l’égalité.

Une session des femmes aura lieu au Parlement fédéral les 29 et 30 octobre 2021. Keystone/Anthony Anex

Les femmes de toute la Suisse peuvent s’inscrire depuis mardi sur les listes électorales pour la deuxième Session officielle des femmes au Parlement fédéral en octobre, annonce alliance F dans un communiqué. Cet événement débouchera sur des demandes concrètes au Conseil fédéral.

La première session des femmes avait eu lieu en 1991. Cette deuxième édition, qui aura lieu au Parlement fédéral les 29 et 30 octobre 2021, sera l’occasion de discuter des questions relatives à l’égalité et de présenter ensuite des requêtes concrètes au Conseil fédéral et au Parlement.

Les femmes ont obtenu le droit de vote et d’éligibilité au niveau fédéral, il y a cinquante ans. Cependant, les décisions politiques ne sont toujours pas prises sur un pied d’égalité par les femmes et les hommes, regrette alliance F.

Femmes minoritaires

Les femmes sont encore minoritaires dans presque toutes les instances politiques et l’égalité sociale et économique n’est pas atteinte. «Il est grand temps que cela change», estime la faîtière des organisations féminines suisses.

Toutes les femmes actuellement en exercice au gouvernement, au Conseil national, au Conseil des États ou dans les parlements cantonaux ont déjà été invitées à participer à cette session. Les sièges restants seront attribués par une procédure démocratique.

Depuis mardi, les femmes de toute la Suisse peuvent soit s’inscrire en tant que candidates, soit en tant qu’électrices. Le vote aura lieu entre le 14 et 31 mai 2021.

Alliance F a par ailleurs lancé une campagne de financement participatif pour couvrir une partie des coûts de cette session. Il lui manque 30 000 francs pour pouvoir organiser cet événement.

ATS

