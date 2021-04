Automobilisme – «Une seule solution:

continuer de bosser!» Sébastien Buemi est un peu «Monsieur Formule E». À son actif: 71 courses, 13 victoires, 29 podiums, un titre (saison 2) et à chaque fois un top 4 final au championnat. Le Vaudois connaît néanmoins un début de saison 2021 compliqué. Jean-Claude Schertenleib Sport-Center

Sébastien Buemi a connu un début de saison mitigé, mais l’Aiglon sait mieux que personne comment rebondir. DR/Shiv Gohil

On est tellement habitués à le voir se battre en tête des pelotons, valeur référence d’une discipline dont il fut l’un des pionniers, que le début de saison de Sébastien Buemi interpelle. La Formule E, qui a désormais le statut de championnat du monde officiel de la FIA, la Fédération internationale de l’automobile, a déjà connu deux rendez-vous cette année, le premier en Arabie saoudite, le second en Italie. Or, une cinquième et une dixième (après pénalisation) places en quatre courses, c’est peu satisfaisant pour un garçon qu’on sait très exigeant.