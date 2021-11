Mobilité à Aigle – Une seule voie à terme pour deux trains régionaux La Commune et les Transports publics du Chablais ont présenté jeudi les variantes pour la future traversée d’Aigle par les trains de l’AL et de l’ASD. Christophe Boillat

Le train Aigle-Leysin au départ de la gare empruntera à terme un autre tracé que celui de la rue de la Gare. Archives 24 heures/Chantal Dervey

À l’échéance 2035, le franchissement par la rue de la Gare et l’avenue des Ormonts de l’Aigle-Leysin (AL) pourrait ne plus exister. La ligne empruntera un autre tracé, commun avec celui à redéfinir de l’Aigle-Sépey-Diablerets (ASD). Ce projet commun à la Ville d’Aigle et aux Transports publics du Chablais (TPC) – compagnie exploitante des deux trains régionaux – relaie la décision unanime prise à l’issue d’états généraux. Des représentants de tous les partis politiques aiglons avaient participé aux assises tenues en 2016 et 2017.

Envisagées depuis des années, des variantes ont été étudiées par les TPC sur mandat de la Municipalité pour fixer le tracé du tronc commun AL/ASD. Elles sont au nombre de trois et ont été présentées jeudi à la presse et au Conseil communal. Elles empruntent depuis la gare la voie de l’ASD, puis se séparent avant le franchissement de la Grande Eau (voir infographie).