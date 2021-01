Portrait d’entreprise – Une société broyarde au cœur de la lutte contre le Covid-19 Installée à Domdidier, Medistri stérilise des millions de fioles en verre destinées à recevoir les solutions du vaccin qui doit enrayer la pandémie. Frédéric Ravussin

Opération de stérilisation du matériel médical et les fioles des vaccins COVID. 16 palettes de matériel sont placées dans un stérilisateur géant. 24heures/Odile Meylan

La commune broyarde de Domdidier, à deux pas d’Avenches, se retrouve par le savoir-faire d’une de ses entreprises en première ligne du processus de vaccination contre le Covid-19. Fondée en 2006 par Shoko Nilforoushan, certifiée par Swissmedic et la Food and Drug Administration américaine, la société Medistri est active dans la stérilisation de dispositifs médicaux – pansements, seringues, prothèses et autres implants – et de produits pharmaceutiques, dont les fioles qui contiennent les solutions de vaccins.

Ce jeudi matin dans la gigantesque halle inaugurée en 2019 dans la zone industrielle de Belmont-Broye, des palettes de matériaux déjà conditionnés dans leur emballage final sont prêtes à entrer dans le processus de stérilisation qui les attend. En fonction de leur nature, il durera entre 11 h et 18 h. La température ambiante de l’espace où ils sont disposés avoisine les 25°, afin de préchauffer le produit arrivé là directement par camions.

Lancé avec cinq collaborateurs, Medistri emploie aujourd’hui 65 salariés pour 49 équivalents temps plein. Dans cette région intercantonale où les frontières ont encore moins de sens qu’ailleurs, un quart d’entre eux est vaudois, la moitié fribourgeoise. Cette diversité – il y a également des Bernois et des Neuchâtelois – se vérifie aussi parmi la clientèle de la société: à 30% romande, 50% alémanique et 20% internationale (mais presque exclusivement européenne). «Avant la pandémie, nous travaillions beaucoup avec les start-up des parcs technologiques vaudois», souligne Shoko Nilforoushan.

De fait, le Covid-19 a drastiquement diminué le volume d’affaire du matériel à stériliser, particulièrement dans le domaine des dispositifs médicaux. Cette courbe vers le bas est heureusement inversement proportionnelle à celle des fioles à vaccins, que Medistri est la seule entreprise de Suisse capable de stériliser à la vitesse et dans les quantités requises par l’urgence sanitaire. Dès le mois de mars dernier, leurs fabricants ont en effet contacté la société pour annoncer la forte augmentation de leur demande dans ce domaine-là. «Nous travaillons avec trois des cinq plus grands producteurs européens, dont le plus important, et un fabricant suisse basé à Saint-Gall», reprend la fondatrice.

24 h/24, 7 j/7

Afin de pouvoir répondre immédiatement à une explosion de la demande, l’entreprise a branché ses installations 24 h/24, 7 j/7. «Un rythme soutenu pour lequel nous étions prêts», relève Sylvain Vasseur, directeur technique. Mais pour suivre la cadence imposée par la production croissante du vaccin, Medistri a accéléré le déploiement et la qualification d’une quatrième machine de stérilisation achetée en vue du développement futur de la société. «Par chance, c’est un peu comme si nous avions anticipé cette demande», réagit le directeur financier de la boîte, Ali Nilforoushan.

Entre mars et décembre 2020, ce ne sont ainsi pas moins de 180 millions de fioles (+50% par rapport à 2019) qui ont été stérilisées à Domdidier avant d’être envoyées aux centres de remplissage européens. Une quantité difficilement imaginable qui devrait atteindre la barre des 220 millions cette année. L’entreprise fait donc partie intégrante de la chaîne de fabrication des entreprises actives dans le développement du vaccin. S’il intervient avant la phase de remplissage des fioles en verre, son rôle n’en est pas moins important: la stérilisation est obligatoire et essentielle dans le processus médical pour délivrer les flacons de vaccin.

Stérilisation au gaz

Retour dans la nouvelle halle qui a permis de doubler la taille de la société. Posé sur la fourche d’un élévateur, un lot de fioles est prêt à entamer le processus qui les débarrassera des germes vivants qui présentent un danger pour le corps humain. Le produit en tant que tel n’est pour ainsi dire pas touché, ni même sorti de l’emballage final dans lequel il est conditionné. «C’est possible grâce à la technique de stérilisation au gaz qui permet de pénétrer à travers les emballages. Et aussi de travailler à une température relativement basse. Ce qui est très important, certains produits étant sensibles aux températures», reprend Sylvain Vasseur.

Le transpalette dépose son chargement sur le rail du nouveau stérilisateur en inox. La machine ressemble un peu à la coursive d’un vaisseau spatial de science-fiction. Géante, elle mesure 14 m de profondeur, 3,2 m de hauteur et 1,4 m de largeur et peut recevoir seize palettes, soit plus de 360’000 fioles, en une seule fois. Sa porte se referme hermétiquement et le travail peut commencer. Il s’opère à l’abri des regards, sous vide profond. À l’intérieur de cette chambre en inox, la température est portée à 45°. De l’azote et de l’humidité sont introduits. «Les conditions sont telles que les bactéries présentes sur les produits «se sentent bien» et s’ouvrent. C’est à ce moment-là qu’on peut injecter le gaz et leur porter le coup fatal», détaille Sylvain Vasseur.

Le gaz en question, c’est de l’oxyde d’éthylène. Après utilisation, il est extrait, puis traité pour être évacué, via un système qui permet d’éviter un rejet dans l’atmosphère. Une quinzaine d’heures plus tard, la porte située à l’autre extrémité de l’installation s’ouvre sur la zone stérile de la halle. L’opération stérilisation est terminée.

Au terme du procédé, quelques échantillons sont piqués au hasard et conduits dans la partie laboratoire de la société. Les laborantins s’assurent qu’ils ne contiennent plus de germes vivants et que la marchandise peut bien être acheminée vers le client final. Dans le cadre des fioles de vaccin, les installations de remplissage.