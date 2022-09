Litige après les aides Covid – Une société d’Abdallah Chatila sommée de restituer 172’000 francs à l’État Selon les juges de la Chambre administrative, m3 Événements doit rendre les montants reçus durant la pandémie. L’entreprise peut faire appel. Luca Di Stefano

Pour créer son agence événementielle, l’entrepreneur genevois a repris la société organisatrice du concours Miss et Mister Suisse romande et s’est associé à Christian Kupferschmid. KEYSTONE

Après la pandémie, les restrictions sanitaires et les aides distribuées dans l’urgence aux entreprises, l’heure des comptes a sonné. Et pour certains, à l’image de l’agence événementielle créée par Abdallah Chatila, il s’agit de rendre des sommes perçues indûment. Montant à restituer à l’État: 172’000 francs.



Appelés à trancher le litige entre l’une des filiales du groupe créé par l’entrepreneur genevois et le Département de l’économie et de l’emploi (DEE), les juges de la Chambre administrative ont confirmé dans un arrêt datant de la fin août que la société «ne remplissait pas les conditions de l’aide».