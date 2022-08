CONCOURS | 20 x 2 billets en catégorie B à gagner – Une soirée au Septembre Musical Montreux-Vevey 24 heures et le Septembre Musical Montreux-Vevey vous invitent à un concert exceptionnel lundi 19 septembre 2022, 20h, à l’Auditorium Stravinski de Montreux.

Une soirée au Septembre Musical Montreux-Vevey DR

La Camerata Salzburg est l’un des fleurons de la scène musicale autrichienne. Cet orchestre de chambre réputé s'associe à l’exubérant chef d’orchestre et hautboïste François Leleux pour un programme mettant en valeur les deux écoles de Vienne. La première réunit les maîtres du classicisme que sont Mozart et Schubert. La seconde compte Webern comme l’un de ses plus fiers représentants: un compositeur à la fois tourné vers l’avenir et nostalgique du passé, comme en témoigne ce clin d’oeil à Schubert.

Le programme de votre soirée:

Camerata Salzburg



François Leleux, direction et hautbois

Anton Webern (1883-1945) – Mouvement lent

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) – Une sélection d’airs de La Flûte enchantée et Don Giovanni

Franz Schubert (1797-1828) / Anton Webern (1883-1945) – Danses allemandes D. 820

Franz Schubert (1797-1828) – Symphonie n° 1 en ré majeur D. 82



Participez gratuitement, jusqu’au jeudi 25 août 2022 à 23h, en remplissant le formulaire: