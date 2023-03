Concert à Renens – Une soirée sous le ciel étoilé de Nicolas Fraissinet De retour à ses sources vaudoises, le chanteur franco-suisse est en concert à Renens avec un spectacle stellaire. Monica D'Andrea

Nicolas Fraissinet dans un spectacle complet alliant le contenu de son premier roman et les morceaux d’un album. LAUREN PASCHE

«Des étoiles dans les yeux», Nicolas Fraissinet débarque à Renens. Ce vendredi 31 mars à la Salle de spectacles, le chanteur franco-suisse décline sur scène son premier roman, un livre dont les codes QR renvoient vers les morceaux d’un album, l’histoire d’un adolescent qui apprend que quinze jours le séparent d’une cécité inévitable. Cet album, c’est le récit d’un parcours initiatique avec, au cœur du spectacle, «la vie elle-même». «Cette histoire n’est pas triste, assure l’artiste. C’est la recherche du bonheur motivé par, il est vrai, un drame. Mais l’ensemble de ce projet relève de la thématique de la joie et de la libération, dans une mélancolie plastique mais pas négative.»

«Je me sens en famille en Suisse. Et j’aime me retrouver près d’un point aquatique. C’est instinctif, la musique de l’eau me parle, on le perçoit dans mes chansons.» Nicolas Fraissinet, chanteur

Nicolas Fraissinet détient la clé d’un monde onirique, fragile, mais résistant, volontaire, comme la parole qu’il donne à ses créations. Un artiste qui vient du cinéma, de la projection et de la scène, trois espaces qui arrêtent le temps, et dont le dénominateur commun est la lumière. «Celle qui ouvre le cœur, qui rappelle à l’ordre quand il s’agit d’humanité, de désirs, de peurs, de libération de l’âme par l’art. Je suis dans une dynamique de partage», dit celui qui a vu le jour sur les bords du lac, à Lausanne. «Vendredi, oui, ce sera un retour à la maison. Je me sens en famille en Suisse. Et j’aime me retrouver près d’un point aquatique. C’est instinctif, la musique de l’eau me parle, on le perçoit dans mes chansons», comme les animaux, dont il défend la cause.

Où puise-t-il son inspiration? «Quand j’étais petit, j’ouvrais les placards pour voir ce qu’il y avait derrière! Je dessinais des BD, j’écrivais des pièces et composais des morceaux de musique.» Pas étonnant que son imaginaire se rapproche volontiers du monde immersif des contes, de celui de Tim Burton ou des vampires: «J’aime les chemins de traverse, les univers surréalistes. Dans le livre, il y a des fontaines partout, un sablier géant…» L’état d’esprit et la liberté générée rendent tout possible. Il lui suffit de le dessiner pour que cela prenne vie, telles des portes qui engagent sur des dimensions et qui se répètent à l’infini. Chez lui, un monde en crée toujours un nouveau, comme cette allégorie de l’ambiguïté de l’immortalité qui traverse son clip «Orphée».



Des fenêtres ouvertes sur l’espoir

Son roman est une prolongation de lui-même, où il aborde des thématiques profondes, peu communes, du moment qu’elles mettent en relief des peurs et des appréhensions. «Je dirais qu’il s’agit de l’expérience de l’obscurité et de la recherche de fenêtres ouvertes sur l’espoir.» Une façon d’exorciser ses craintes, de les révéler à travers des biais artistiques? «Pas de l’exorcisme, qui ramènerait à une angoisse, pas la crainte d’affronter les choses, ni de soigner. Ici, c’est l’envie de partager une manière de voir.»

Nicolas Fraissinet est de retour en Suisse pour un spectacle à Renens. LAUREN PASCHE

«L’ensemble des chansons, du livre et du spectacle sont plutôt tournés vers la libération et la perte de la vue qui amènent à une autre forme de vision, que l’on pourrait appeler l’illumination.» Nicolas Fraissinet, chanteur

Étoiles dans les yeux et mélodie au corps. Nicolas Fraissinet préfère la pudeur, que l’on s’intéresse à ce qu’il fait plutôt qu’à ce qu’il vit. «Pour moi, l’essentiel n’est pas dans l’ostentation de ma sphère privée, mais dans la nature du partage de mon art.» Il confie tout de même: sa sensibilité – avec l’immense empathie qui traverse ses textes – est la résultante de son parcours. «Tout mon travail tourne en effet autour de la vue, car je suis amblyope, je ne vois que d’un œil depuis ma naissance.» Les plus beaux yeux sont ici source de lumière, dans la transcendance d’une fonction qui ouvre vers d’autres champs. «L’ensemble des chansons, du livre et du spectacle sont plutôt tournés vers la libération. La perte de la vue amène à une autre forme de vision, que l’on pourrait appeler… l’illumination.»

