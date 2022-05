Nouvelle enseigne – Une sommelière aux petits soins de votre cave Sarah Pages a ouvert Cépages à la rue du Beau-Séjour, à Lausanne. Elle y propose une sélection toute personnelle de bons crus, à tous les prix. Cécile Collet

Sarah Pages a travaillé comme cheffe sommelière dans des restaurants étoilés. Aujourd’hui, elle veut s’adresser à tout amateur de vin. VANESSA CARDOSO/24HEURES

Il suffit d’écouter Sarah Pages décrire les vins de sa boutique Cépages, installée à la rue Beau-Séjour depuis début mars, pour avoir l’eau à la bouche. Dans un vocabulaire simple mais choisi, la sommelière part dans de belles envolées lyriques. Elle vante avec la même salinité – ou goût de reviens-y – le viognier du Pays d’Oc à 14 fr. et le Meursault à 150 fr.

«Durant mes dix années de sommellerie, j’ai découvert de nombreuses pépites.» Sarah Pages

C’est qu’elle a de la bouteille! La trentenaire compulse depuis dix ans les cartes de grandes tables. «Durant toutes ces années, j’ai découvert de nombreuses pépites», dit-elle. Ses derniers postes comme cheffe sommelière au Lausanne Palace, ou avant au Royal Savoy et au Royalp de Villars, lui ont aussi ouvert des portes: la jeune femme jouit d’allocations chez des vignerons dont les vins rares s’arrachent.

Importation directe

Mais pas seulement. Parmi ses 150 références, issues surtout de France mais aussi de Suisse et un brin d’Italie, on trouve des crus abordables, produits par des vignerons encore méconnus. Et son permis d’importation lui permet de pratiquer des tarifs intéressants, et même de dégotter des références que ses clients lui demandent.

Formée dans le milieu du luxe, au Negresco de Nice à l’époque où il acquérait sa deuxième étoile et qu’on y croisait encore Madame Augier, la Nîmoise en garde un souvenir en demi-teinte: «J’étais trop jeune. C’est violent le luxe, la rigueur militaire, l’élitisme à cet âge. Mais j’ai tout de suite pu découvrir les plus grands vins, comprendre la notion de saisonnalité des produits.» Son passage chez Guy Savoy (3 étoiles Michelin) et au Park Hyatt Vendôme (1 étoile) à Paris ont confirmé l’essai.

Apéritifs gastronomiques

Elle a ainsi acquis la conviction que tout est important. Cela se retrouve dans les «apéritifs gastronomiques» qu’elle propose dans son échoppe, pour lesquels elle s’est entourée de jolis noms: la Boucherie du Palais de Blaise Corminboeuf, les fromages Duttweiler ou encore Bread Store. Chaque référence de blanc ou de rosé est au frais et la livraison est possible dans un rayon de 8 kilomètres (15 fr., commande la veille). «On peut même vous le livrer au bord du lac!» Quand on vous parlait de saisonnalité…

Cécile Collet est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2010. Elle couvre en particulier l'actualité viticole et gastronomique. Elle est aussi coresponsable de la rubrique Portraits. Plus d'infos @CcileCol

