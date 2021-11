Nouvelle cheffe à l’État de Vaud – Une star de Berne reprend la direction générale de la Santé Le Conseil d’État a nommé Virginie Masserey Spicher à la tête de l’un de ses services clés. Rebecca Ruiz veut profiter de son «immense expérience». Lise Bourgeois

Virginie Masserey Spicher se dit motivée à contribuer à la définition de la politique de santé du canton de Vaud. keystone

Le départ de Virginie Masserey Spicher de l’OFSP va profiter au canton de Vaud. C’est du moins ce que l’on peut en conclure à entendre la conseillère d’État Rebecca Ruiz, en charge de la Santé: «Nous avons été convaincus par les compétences managériales, la vision de santé publique et l’immense expérience de Mme Masserey.» Est-ce la star de Berne que l’on engage? «Il se trouve qu’elle est très visible en ce moment, mais ce n’est pas pour cela que Mme Masserey a été choisie», répond encore Rebecca Ruiz.