Théories conspirationnistes – Une start-up valaisanne cerne deux auteurs derrière «QAnon» Les experts en stylométrie d’OrphAnalytics affirment que deux personnes ont créé le mouvement complotiste qui a enflammé l’Amérique de Donald Trump. Patrick Monay

Technique de pointe Claude-Alain Roten, patron d’OrphAnalytics, a travaillé sur l’origine des milliers de messages cryptiques diffusés par le mouvement conspirationniste américain QAnon. AFP

Le mouvement complotiste américain QAnon, qui a galvanisé des fidèles de Donald Trump lors de la récente prise d’assaut du Congrès, serait piloté par deux personnes. Deux individus qui diffusent des milliers de messages cryptiques, semant le doute dans les esprits crédules: y aurait-il outre-Atlantique un «État profond» (deep state) qui tire les ficelles et provoque les plus grandes tragédies du siècle? «Q», le mystérieux messager à l’origine de cette thèse conspirationniste, aurait ainsi une double identité.

C’est la conclusion d’une enquête de la start-up valaisanne OrphAnalytics, spécialisée dans une analyse très pointue des textes les plus divers. Claude-Alain Roten, son patron, s’en est ouvert à l’AFP. Pour lui, il ne fait «aucun doute» que les sombres théories répandues depuis 2017 par QAnon – Trump mènerait une guerre secrète contre une clique de démocrates pédophiles et adorateurs de Satan – ont été rédigées par deux auteurs, qui ont agi «à deux époques différentes». Un duo non identifié qui, de toute évidence, est parvenu en quelques mois à enflammer les réseaux sociaux et à soulever des foules chauffées à blanc.

Analyse statistique

OrphAnalytics utilise une technique appelée stylométrie de séquence. Il s’agit d’exploiter les statistiques d’apparition de chaînes de caractères pour déterminer les auteurs d’un texte. L’entreprise peut ainsi chasser le plagiat, authentifier des testaments ou contribuer à des enquêtes policières. Le mois dernier, le quotidien «Le Parisien» affirmait qu’une telle analyse avait apporté un élément nouveau dans la tristement célèbre affaire Grégory, le garçonnet retrouvé mort dans une rivière des Vosges en 1984. Claude-Alain Roten, interrogé par nos soins, avait alors refusé de confirmer l’information.

«Nous sommes des gens responsables. Si nous pouvons agir, nous agissons.» Claude-Alain Roten, fondateur de l’entreprise OrphAnalytics

Pourquoi s’être penché sur le mouvement QAnon? Le Valaisan, biologiste de formation, a expliqué à l’AFP qu’il s’inquiétait de voir la manipulation de la population américaine, lui qui a vécu trois ans aux États-Unis. Habituellement très discret sur ses travaux, il se sent obligé d’aider à lever un coin du voile. «Nous sommes des gens responsables. Si nous pouvons agir, nous agissons.»

Comme une traînée de poudre Le logo de QAnon a été repris en Europe, notamment lors des manifestations dirigées contre les restrictions sanitaires liées au coronavirus (ici à Vienne, en Autriche, ce samedi). Des bannières ont aussi parfois été brandies en Suisse au cours des derniers mois. AP/Keystone

Démonstration sur un ordinateur de la société. Passés à la moulinette du logiciel d’OrphAnalytics, près de 5000 messages complotistes de QAnon se divisent clairement en deux ensembles distincts. «La différence dans le signal est assez forte pour ne laisser que peu de doutes sur le changement d’auteur», selon un rapport publié le mois dernier par la société.

Gare au «côté sombre»

Pour Florian Cafiero, chercheur au CNRS spécialiste de la linguistique quantitative, les travaux des Suisses sur QAnon «semblent convaincants». L’expert français, cité par l’AFP, estime que cette nouvelle façon d’aborder une technique éprouvée et de l’appliquer au processus judiciaire peut aider à «éviter les erreurs».

Mais il exprime aussi sa crainte que la stylométrie de séquence telle que pratiquée par la start-up valaisanne ait un jour des effets indésirables, «en permettant par exemple de démasquer des lanceurs d’alerte». Comme avec toute technologie, il y a un côté lumineux et un côté sombre», reconnaît Claude-Alain Roten, tout en précisant que sa société suit des règles éthiques strictes.