Mobilité en ville de Lausanne – Une station pour parquer son vélo au chaud Avec le chantier de la gare, la structure destinée aux cyclistes a été déplacée fin novembre. L’endroit gagne en praticité, garantit la municipale Florence Germond. Adriana Stimoli

La Ville de Lausanne a choisi de collaborer avec l’EVAM dans le cadre de la nouvelle vélostation. Deux fois par semaine, Mamadou Sanyang assure l’entretien des lieux et donne un coup de main aux utilisateurs. Patrick Martin

Parquer son vélo au chaud à Lausanne, c’est possible. Parmi les changements liés au mégachantier de la gare CFF, l’avenue de la Gare héberge depuis fin novembre 2021 une des deux vélostations de la ville avec celle d’Ouchy. Dans la vitrine des lieux, à quelques pas de la poste, deux vélos vintage accueillent les cyclistes.

Accessible sept jours sur sept et à toute heure, la structure comprend 108 places et quelques emplacements réservés aux vélos spéciaux. «On a remplacé l’ancienne station située près des quais par un lieu plus lumineux et agréable, assure la municipale lausannoise de la Mobilité, Florence Germond. L’accès aux locaux se fait désormais via l’application Velocity, ce qui simplifie la démarche.» Niveau prix, il faut compter 2 francs par jour, 12 par mois et 120 par année.

Un partenariat avec l’EVAM

Deux demi-journées par semaine, un duo de bénévoles de l’Établissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) aide les utilisateurs et assure l’entretien des lieux. «C’est une nouveauté, indique la municipale socialiste. Nous avons voulu collaborer avec l’EVAM pour permettre à des personnes migrantes d’avoir une activité.» Mamadou Sanyang est l’une d’entre elles. «C’est agréable d’aider les gens quand ils ont un besoin, raconte le Gambien arrivé en Suisse en 2008. Quand on m’a parlé de ce travail il y a quelques mois, j’ai directement été partant.»

La vélostation, située à l’avenue de la Gare 43b, séduit les cyclistes de la ville. Patrick Martin

Pour l’heure, la station de la gare semble convaincre les utilisateurs. «Au 31 décembre, 81 personnes avaient déjà pris un abonnement annuel, souligne Florence Germond. Ce chiffre est en augmentation.»

Sylvain fait partie des habitués du lieu. «Je travaille à l’EPFL et viens depuis Neuchâtel, précise le cycliste tandis qu’il récupère son deux-roues électrique d’un noir mat. J’ai un vélo d’une certaine valeur, alors je n’ai pas trop envie de le laisser dehors, surtout la nuit.»

