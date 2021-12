Hong Kong – Une statue à la mémoire de Tiananmen déboulonnée Alors que Pékin mène une vigoureuse reprise en main de Hong Kong, une statue rendant hommage aux victimes de Tiananmen a été déboulonnée jeudi.

La statue a été déboulonnée jeudi 23 décembre 2021. AFP

Une statue rendant hommage aux victimes de la répression de Tiananmen a été retirée de l’Université de Hong Kong (HKU) jeudi, après 24 ans de présence sur les lieux, ont indiqué jeudi les responsables de l’université.

«La décision concernant la vieille statue a été prise sur la base d’un avis juridique externe et d’une évaluation des risques pour le meilleur intérêt de l’Université», a déclaré l’institution dans un communiqué, alors que les groupes et les lieux commémorant la répression du 4 juin 1989 sont devenus la cible de la draconienne loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin.

Hong Kong a longtemps été le seul endroit en Chine où la commémoration des événements de Tiananmen de 1989 était tolérée. Chaque année, les étudiants de HKU nettoyaient la statue installée sur leur campus en 1997 pour honorer les victimes de ces événements. Mais Pékin a imprimé sa marque autoritaire sur l’ex-colonie britannique après les grandes et parfois violentes manifestations de 2019, en imposant une loi sur la sécurité nationale qui interdit, entre autres, la commémoration de Tiananmen.

En octobre, les responsables de l’Université de Hong Kong (HKU) avaient ordonné le retrait de la sculpture représentant un enchevêtrement de 50 corps déformés par la douleur, en citant déjà des risques juridiques, sans citer lesquels. La statue a été mise à l’abri des regards mercredi soir avant d’être déboulonnée jeudi matin pour être entreposée ailleurs, a assuré l’université.

«Choquant»

Dans son communiqué, l’institution assure que personne n’avait obtenu l’autorisation formelle d’exposer cette statue et cite une ordonnance criminelle datant de l’époque coloniale pour jutifier son retrait. Cette loi inclut le crime de sédition et a été récemment de plus en plus utilisée par les autorités -parallèlement à la nouvelle loi sur la sécurité nationale- pour criminaliser la dissidence.

Alors que des ouvriers s’affairaient autour de la statue dans la nuit, l’auteur de la statue, le Danois Jens Galschiot, interrogé par l’AFP, a trouvé «étrange» et «choquant» que l’université s’en prenne à la scultpure, qui, selon lui, reste une propriété privée. «Cette sculpture coûte vraiment cher. Donc s’ils la détruisent, alors bien sûr, on va les poursuivre», a-t-il ajouté, «ce n’est pas juste».

Jens Galschiot dit avoir tenté de contacter l’université avec l’aide d’avocats et avoir offert de reprendre son œuvre. Il assure aussi que les responsables de HKU ne l’ont jamais contacté ni prévenu du démantèlement de la statue. L’artiste a envoyé un email à ses soutiens pour demander de «documenter tout ce qui peut arriver à la sculpture».

Pendant 30 ans, une veillée aux chandelles était organisée à Hong Kong, attirant des dizaines de milliers de personnes. Avec ses slogans pour la démocratie et pour la fin du parti unique en Chine, ce rendez-vous était un symbole des libertés politiques dont jouissait l’ancienne colonie britannique. Les autorités ont interdit les deux dernières veillées, citant comme motifs la pandémie et des questions de sécurité.

AFP

