Prévention et répression – Une stratégie de lutte anti-corruption est présentée à Berne Un rapport soumis vendredi au Conseil fédéral prévoit 42 mesures pour améliorer la lutte contre la corruption en Suisse.

La stratégie doit servir de point de référence pour les cantons ou la lutte contre la corruption au niveau international. KEYSTONE

La corruption n’est pas un phénomène très répandu en Suisse. Le pays se distingue par la confiance élevée de ses citoyens envers les autorités. Le Conseil fédéral a pris connaissance vendredi du rapport 2018-2020 du groupe de travail interdépartemental pour la lutte contre la corruption (GTID).

Ce groupe a élaboré une stratégie pour la période 2021-2024. Celle-ci se limite pour l’essentiel à l’administration fédérale. Mais elle doit servir de point de référence pour les cantons ou la lutte contre la corruption au niveau international.

Comme la corruption naît souvent de la conjonction d’intérêts publics et privés, l’État ne peut pas à lui seul l’empêcher ou l’éradiquer. C’est pourquoi le Conseil fédéral attend du secteur privé et de la société civile qu’ils voient la lutte contre la corruption comme un défi à relever ensemble.

Onze objectifs

La stratégie énumère onze objectifs et 42 mesures pour améliorer la lutte contre la corruption. Elle s’articule autour de la prévention, la détection et la répression. Fin 2024, le Conseil fédéral dressera le bilan de cette stratégie et décidera de son éventuel développement

La Suisse se soumet d’ores et déjà à toute une série d’examens destinés à vérifier l’efficacité de sa lutte contre la corruption. Ces examens sont menés dans le cadre de l’ONU, de l’OCDE et du Groupe d’États contre la corruption (GRECO).

Le GTID coordonne les efforts déployés par la Confédération en matière de lutte contre la corruption et suit les développements normatifs dans le monde. Il se compose de représentants des offices fédéraux impliqués dans la lutte contre la corruption ainsi que du Ministère public de la Confédération.

ATS

