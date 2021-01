Promotion économique – Une structure unique pour booster l’image du canton En créant Vaud Promotion, le Canton coordonnera désormais tous les acteurs touristiques et économiques de ses différentes régions. Frédéric Ravussin

La création d’une structure unique pour la promotion cantonale a été présentée mardi matin par Andreane Jordan Meier, cheffe du Service de la promotion de l’économie et de l’innovation, Philippe Leuba, conseiller d’État, et Jean-Marc Udriot, vice-president de l’OTV. JEAN-BERNARD SIEBER – ARC

En termes économiques, le canton de Vaud possède plusieurs locomotives qui doivent tirer tout le train. C’est en substance le message apporté mardi par le conseiller d’État Philippe Leuba pour commenter la création de Vaud Promotion. Cet organe de promotion unique aura pour mission principale de déployer la marque territoriale «Vaud+», lancée en 2018. «Quand Audemars Piguet, qui est un symbole de réussite dans le milieu de la haute horlogerie, est présente sur un marché en Suisse ou à l’étranger, c’est tout le canton et ses nombreux atouts – prenons par exemple le Musée cantonal des beaux-arts, Glacier 3000 ou le vacherin Mont-d’Or – qui doivent pouvoir en profiter», a souligné le ministre de l’Économie.

La création de cette structure unique – elle sera opérationnelle dans le courant de l’année - était une volonté du Conseil d’État afin de mieux coordonner et dynamiser un domaine où il existait pléthore d’organismes. Elle reprend les missions assumées jusqu’ici par l’Office du tourisme du Canton de Vaud (OTV) et Vaud terroir, tout en les élargissant à la promotion et à la commercialisation digitale. «Vaud Promotion crée du lien entre les acteurs et les régions et donne du sens à la diversité des atouts de ce canton: produits du terroir, culture, sports et tourisme, via une vision multisectorielle et ambitieuse», explique Andreane Jordan Meier, cheffe du Service de la promotion de l’économie et de l’innovation (SPEI).

«L’esprit de clocher existe ici comme partout. Mais les réticences exprimées ont été beaucoup moins fortes qu’imaginé.» Philippe Leuba, conseiller d’État en charge de l’Économie

C’est donc bien une évolution philosophique qui a été demandée dans tous ces secteurs habitués à travailler de leur côté. «L’esprit de clocher existe ici comme partout. Au final, les réticences exprimées ont été beaucoup moins fortes qu’imaginé», note Philippe Leuba. Dans le milieu du tourisme, cette intégration a tout de même nécessité un travail en profondeur, puisqu’il s’agissait de se «défaire» d’un mode de fonctionnement en place depuis des dizaines d’années. «Mais le travail de la promotion économique a été remarquable. En décembre, nos membres avaient visiblement compris la plus-value puisqu’ils ont plébiscité à 83% notre intégration», relève Jean-Marc Udriot, vice-président de l’OTV et président par intérim de Vaud Promotion.

8 millions de budget

D’ici une quinzaine de jours, il cédera sa casquette à une personnalité connue, dont l’identité reste secrète. Dans un premier temps, elle aura à disposition un budget annuel de 8 millions. «C’est l’addition des subventions obtenues par les différents organes de promotion», note Andreane Jordan Meier. Qui ajoute: «Mais nous souhaitons l’augmenter en trouvant des partenaires extérieurs pour l’élaboration de projets concrets.» Lancée cet été avec QoQa, l’opération welQome en est un exemple parlant. «C’est même le premier bébé de la marque Vaud+», conclut la cheffe du SPEI.