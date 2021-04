Joies du fédéralisme – La grande loterie des aides à l’achat d’un véhicule électrique Si de nombreux encouragements financiers existent, ils varient en fonction des cantons et des communes. Les spécialistes déplorent cette situation alors que le marché est en plein boom. Sylvain Muller

© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER

Fini le temps où les voitures électriques n’intéressaient que les ingénieurs férus de nouvelles technologies et les précurseurs des réductions de CO 2 . Avec la multiplication des modèles et l’évolution à la hausse des performances, notamment en matière d’autonomie, le grand public commence sérieusement à s’y intéresser. Les constructeurs l’ont bien compris en investissant massivement - parfois de manière un peu forcée – dans ce créneau, et en lui consacrant une très grande part de leur budget communication.

Selon les chiffres de l’association suisse pour la mobilité électrique Swiss eMobility, l’an passé les ventes de voitures électriques ont représenté 8,2% de parts de marché en Suisse. Si l’on ajoute les 6,1% de modèles plug-in rechargeables, on atteint un total de 14,3% qui représente déjà plus de 33’000 véhicules. À la fin de 2020, la propulsion exclusivement électrique ou hybride constituait ainsi 4% des types de motorisation du parc de voitures de tourisme en Suisse.