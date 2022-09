Ligue des nations – Une Suisse bien trop fébrile assure l’essentiel Une victoire 2-1 face aux Tchèques, dessinée en 72 secondes, assure le maintien dans l’élite. Les Suisses peuvent penser au Mondial Daniel Visentini - Saint-Gall

Puissant et opportuniste, Embolo a inscrit le deuxième but suisse. Cela n’a pas évité les frayeurs. KEYSTONE

Forcément, après les victoires sur le Portugal et l’Espagne, on aurait aimé un peu plus de prestance, un peu de panache. Après tout, la République tchèque n’a pas sur le papier les mêmes références, valider les deux derniers succès en Ligue des nations et le maintien dans l’élite avec la manière n’avait rien d’insurmontable pour qui veut asseoir une confiance retrouvée. C’est pourtant chichement que la Suisse s’est imposée. C’est l’essentiel bien sûr, pragmatiquement parlant, rien à redire. Sauf ce manque de contrôle.