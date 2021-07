Les JO 2020 en direct - Une Suissesse en quarts de finale en judo

Aviron

Frédérique Rol (28 ans) et Patricia Merz (28 ans) se sont qualifiées pour les demi-finales du deux de couple poids léger dimanche matin sur le plan d’eau de Sea Forest Waterway, à Tokyo. La Vaudoise et la Zougoise ont remporté la régate de repêchage en 7’22’’02 devant les représentantes du Comité National de Russie et les Irlandaises. Elles ont signé le deuxième meilleur chrono des deux séries de repêchage derrière les Américaines qui ont parcouru les 2000 mètres en 7’21’’25.

«Gagner une course aux JO, ça donne forcément confiance pour la suite, a réagi Frédérique Rol. On a su monter en puissance par rapport à notre série qualificative de samedi (ndlr: bouclée à la 4e place), en gérant mieux notre deuxième 1000, en restant concentrées. On est prêtes pour les demi-finales.» Celles-ci auront lieu mardi.