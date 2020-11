Autriche – Une Suissesse légèrement blessée lors de l’attentat à Vienne Le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis a souhaité mercredi un bon rétablissement à une Suissesse blessée dans l’attaque terroriste survenue en Autriche.

Quatre personnes ont été tuées lors de l’attaque terroriste de lundi soir à Vienne. AFP

Une citoyenne suisse a été légèrement blessée lors de l’attaque terroriste de Vienne, a annoncé mercredi le DFAE via le service d’information Twitter. Le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis a souhaité un bon rétablissement à la personne blessée.

En même temps, M. Cassis a exprimé sa sympathie pour les proches des victimes des attentats terroristes de Vienne, de France et de Kaboul: «Le DFAE condamne avec la plus grande vigueur tous les actes de terrorisme et rappelle que le respect de la vie humaine doit être maintenu en toute situation et en toutes circonstances», poursuit le tweet.

«Respect de la vie humaine»

Quatre personnes ont été tuées lors de l’attaque terroriste de lundi soir à Vienne : un homme de 39 ans et une femme de 44 ans originaires d’Autriche, un Allemand de 24 ans et un Macédonien de 21 ans. L’agresseur a été abattu par la police. Une grande partie des nombreux blessés étaient originaires d’Autriche, mais des citoyens d’Allemagne, de Slovaquie, du Luxembourg, d’Afghanistan et de Bosnie-Herzégovine figuraient également parmi eux.

Jeudi dernier, trois personnes ont été tuées et d’autres blessées dans une attaque au couteau à Nice, dans le sud de la France. Il y a près de deux semaines, un enseignant près de Paris a été décapité par un islamiste.

Et à Kaboul, lundi, au moins 22 personnes ont été tuées, dont les trois agresseurs, lors d’un attentat sur le campus universitaire. 22 autres personnes au moins ont été blessées.

ATS/NXP