Investigations après un décès – Une Suissesse meurt lors d’une fête illégale en Espagne Une enquête a été ouverte afin de déterminer la cause du décès d’une Suissesse de 32 ans ans lundi, dans la localité espagnole d’Argusino.

Selon la Garde civile, près de 2000 personnes venues de plusieurs pays d’Europe ont participé à la fête illégale lors de laquelle la Suissesse a trouvé la mort. (Photo d’illustration) KEYSTONE/EPA/BRAIS LORENZO

Une femme de nationalité suisse de 32 ans a été retrouvée morte sans cause déterminée lors d’une fête illégale dans le nord-ouest de l’Espagne. Cette découverte a conduit à l’ouverture d’une enquête, ont annoncé les autorités mardi.

Cette femme, qui soufrait «d’antécédents cardiaques», a été retrouvée morte lundi «sans signe de violence» lors d’une rave party illégale de près de 2000 personnes venues de plusieurs pays d’Europe dans la localité d’Argusino, près de la frontière avec le Portugal, a informé un porte-parole de la Garde civile.

Une enquête a été ouverte et une autopsie diligentée afin de déterminer la cause du décès, a-t-il ajouté, sans plus de précision sur l’identité de cette femme. L’alerte a été donnée par une personne qui l’accompagnait, mais elle se trouvait déjà morte lors de l’arrivée des secours lundi après-midi.

Fête pas autorisée

«Nous pensons qu’elle était venue de Suisse pour cette fête» en plein air organisée depuis vendredi dans un marais asséché, et qui n’était pas autorisée, a précisé le porte-parole.

Parmi les participants, de nombreuses personnes venaient de plusieurs pays d’Europe, dont la France, les Pays-Bas, la Suisse et la Belgique notamment.

Durant cette fête, deux personnes ont été arrêtées pour trafic de drogues et 200 infractions pour consommation ou possession ont été recensées, a ajouté la Garde civile.

