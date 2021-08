Dramatique accident à Orbe – Une Suissesse perd la vie, happée par un train de marchandises Un train de marchandises sortant d’une usine a mortellement percuté une jeune femme mardi à Orbe.

Une piétonne a perdu la vie après avoir été happée par la locomotive d’un convoi mardi matin, à la hauteur du carrefour de la Longeraie sur la route de Chavornay à Orbe.

L’accident s’est produit dans une zone industrielle traversée de part et d’autre par des rails. Des feux pour piétons régulent la circulation. N’ayant pas remarqué l’arrivée d’un train de marchandise qui sortait de la zone industrielle pour traverser la route la victime a été happée par la locomotive.



Pour une raison que l’enquête devra déterminer, la jeune femme de 20 de nationalité suisse et habitant la région a traversé à cet endroit, malgré le fait que les feux pour les piétons étaient au rouge. Elle est décédée sur place.

La procureure de service a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances précises de cet accident. Les investigations ont été confiées aux spécialistes des unités de circulation de la gendarmerie vaudoise. La route a été fermée à la circulation le temps de l’intervention.

Cette intervention a nécessité l’engagement de six patrouilles de gendarmerie, de deux patrouilles de la Police Nord vaudois et d’une ambulance du 144 Vaud et Neuchâtel.

