Témoignages de soignants – «Une surcharge de travail et de la lassitude» Un an et demi après le début d’une pandémie qui n’en finit pas, des médecins et soignants au chevet quotidien de patients Covid font part de leur état d’esprit. Marie Nicollier

Dr Julien Vaucher, médecin associé au Service de médecine interne du CHUV

Le D r Julien Vaucher, médecin associé en médecine interne (CHUV), craint qu’un nouvel afflux massif de patients Covid n’engendre l’arrêt de soins destinés aux malades souffrant d’autres pathologies. Odile Meylan

«Je ne ressens pas de lassitude parce que les décisions prises par le CHUV ont du sens pour moi. Le défi, aujourd’hui, est de maintenir l’ensemble des activités de l’hôpital tout en prenant en charge des patients que l’on n’avait pas il y a deux ans.

Lors de la première et deuxième vagues, l’activité hospitalière s’est arrêtée et tout le personnel s’est mobilisé pour se concentrer sur les patients Covid. Une grande partie de l’activité se résumait à ça. Ce n’est plus le cas, et l’épidémie est toujours là. Il faut tout mener de front et il y a une fatigue réelle des équipes.