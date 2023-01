Décès en Suisse – Une surmortalité «vraiment exceptionnelle et historique» En 2022, la Suisse a connu l’une des plus fortes surmortalités depuis 1877. Le Covid-19 en est l’une des principales raisons. Marc Brupbacher Patrick Vögeli

Les infections dues au Covid entraînent des risques sanitaires à moyen et long terme, notamment chez les personnes âgées. Keystone

Au total, quelque 73’000 personnes sont décédées en Suisse en 2022, soit près de 6650 personnes ou environ 10% de plus que ce que l’Office fédéral de la statistique avait prévu sur la base de l’évolution de la mortalité des cinq dernières années. Kaspar Staub, de l’Institut de médecine évolutive de l’Université de Zurich, parle d’une nouvelle année historique. L’historien et épidémiologiste a analysé l’évolution de la surmortalité en Suisse dans le cadre d’un travail de recherche mené en collaboration avec des épidémiologistes de l’Université de Berne et de l’Office fédéral de la statistique. Pour leur étude, les chercheurs et chercheuses se sont basés sur les chiffres mensuels de la mortalité qui remontent à 1877.