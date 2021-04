#ECVD21 – Une syndique pour faire naviguer les six communes d’Hautemorges L’actuelle syndique d’Apples Marie Christine Gilliéron sera aussi la première syndique de la nouvelle commune fusionnée. Marine Dupasquier

Marie Christine Gilliéron, syndique d’Apples, a été élue à la tête de Hautemorges, issue de la fusion de six communes. JDM

Si ce dimanche d’élections était étonnamment calme dans la majorité des communes du district de Morges, l’atmosphère à Apples était d’une tout autre saveur. Tandis qu’ailleurs, les restrictions sociales et sanitaires avaient pris le dessus sur l’ambiance, la Jeunesse d’Apples, elle, a choisi de rendre l’attente agréable en organisant un brunch.

Finalement, c’est l’actuelle syndique du lieu, Marie Christine Gilliéron qui a été élue à la tête de la future Hautemorges. Avec 667 voix, elle devance le syndic de Cottens François Delay qui a séduit 545 électeurs. Un avantage clair pour celle qui sera l’unique femme de la nouvelle Municipalité à sept, soit un représentant de chaque village concerné (Reverolle, Pampigny, Bussy-Chardonney, Cottens et Sévery) alors qu’Apples comptera deux membres. Très émue, la nouvelle «patronne» de la fusion a remercié les électeurs. «Mais je veux d’abord avoir une pensée pour François Delay qui s’est beaucoup investi dans tout le processus de fusion.»

Parcours atypique

Secrétaire du Conseil communal il y a cinq ans, Marie Christine Gilliéron peut se targuer d’avoir un parcours atypique. Immédiatement syndique d’Apples, elle est devenue dimanche la première syndique de Hautemorges, qui entrera en fonction le 1er juillet. «Je vois mon rôle non pas comme la personne qui dirige les autres mais qui les soutient, précise-t-elle. La syndique est là, selon moi, pour fédérer le collège, appuyer les projets des autres municipaux et aussi les défendre. Ça, c’est au plan interne, mais le plus gros défi qui nous attend est de réussir la cohésion entre les six villages, ce qui est complètement nouveau.»

Élue au nombre de suffrages mais en tête seulement dans deux villages sur six (Apples et Reverolle), la représentante de la plus grosse commune - Apples - doit-elle faire profil bas ou au contraire affirmer son leadership fort de cette élection? «La question des personnes et de la provenance est secondaire, répond-elle. Ce qui compte, ce sont les infrastructures et, sur ce plan, Apples a vraiment beaucoup d’atouts qui doivent aider à la cohésion. Si notre village est le meilleur endroit, alors il faut foncer sans tomber dans une sorte de nivellement par le bas qui ne profitera à personne. Nous sommes tous dans le même bateau, nous l’avons choisi et il faut tous ramer dans la même direction désormais.»

