La baisse de la biodiversité suscite de vives préoccupations dans la société civile et politique. Oui, on nous a dit récemment qu’une douzaine d’espèces de mammifères étaient nouvelles en Suisse; mais on constate qu’en quelques décennies, 40% des insectes et 30% des oiseaux sont en déclin, alors que des centaines d’espèces disparaissent.

Sixième extinction de masse… réalise-t-on ce que cela veut dire? Vient d’être lancée une initiative fédérale «pour la responsabilité environnementale», demandant le respect de neuf limites planétaires (en rapport avec l’eau, l’air, l’utilisation du sol, etc.). Au niveau cantonal, une initiative est élaborée pour préserver le Mormont, sa faune et sa flore, dans la foulée de l’évacuation de la ZAD.

«Assurer une approche solide, structurée et coordonnée des problèmes.»

À ce propos, le professeur Jean-Pierre Danthine, qui a été un des patrons de la Banque nationale suisse, écrit: «Mais on ne peut pas arrêter de construire avec du béton d’ici à l’année prochaine. Cette approche pragmatique a une contrepartie: il est impératif d’anticiper les mesures les plus radicales que nous devrons prendre. […] Si nous ne pouvons pas tout faire tout de suite, nous devons agir immédiatement et avec détermination là où c’est possible.» («Le Matin Dimanche» du 4 avril 2021).

«La Matinale» de la Première donnait la parole il y a peu à des personnalités, dont Marcel Tanner, président des Académies suisses des sciences, qui demandent la création d’une «task force biodiversité et climat» – sur le modèle de celle chargée de conseiller le gouvernement à propos du Covid.

Une telle task force dédiée permettrait d’assurer une approche solide, structurée et coordonnée des problèmes. Son rôle serait de fournir des avis strictement scientifiques, sans aucun activisme – éviter bien sûr le risque du «gouvernement par les experts» ou de la «république des sages». Notamment, elle examinerait les effets en termes de biodiversité des projets mis en consultation par le Conseil fédéral, tout comme sont évaluées systématiquement leurs conséquences financières.

Des élus pour un renforcement des mesures

Soutien bienvenu, le 22 février dernier, la Commission de gestion du Conseil des États demandait que le Conseil fédéral renforce sans délai les mesures de protection de la biodiversité.

J’ai eu le privilège de faire partie de deux instances comparables: la Commission fédérale sida (années 1990) et la Commission nationale d’éthique. Notre rôle n’était que de conseiller, mais nos rapports ont joué un rôle significatif, en particulier sur des questions éthiques majeures; en procédant à des évaluations interdisciplinaires sur des thèmes sociétaux, en clarifiant les enjeux, en développant une vision à moyen et long terme. Pour préserver la biodiversité, mettre sur pied une task force ne serait certainement pas un mauvais usage de quelques ressources.

