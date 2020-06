Affaire des fausses factures – «Une telle manigance demande une réponse de la justice» Le premier procureur Yves Bertossa a requis des peines de 2 ans avec sursis à l’encontre du promoteur, de son avocat et de l’architecte. Luca Di Stefano

Le premier procureur Yves Bertossa a notamment demandé l’annulation des 300’000 francs de dommages et intérêts reçus par les prévenus.

Une coordination entre notables, une escroquerie et une répartition du butin. Cette lecture de l’affaire qui occupe le Tribunal de police depuis lundi est celle d’Yves Bertossa. Le premier procureur porte l’accusation contre un promoteur, son avocat et un architecte. Un ingénieur civil et le patron d’une entreprise générale en faillite complètent le tableau. Tous sont prévenus de faux dans les titres, suspectés d’avoir utilisé de fausses factures, gonflées à leur maximum. Des charges d’escroquerie et de blanchiment d’argent alourdissent les dossiers du promoteur et de son avocat.



Les documents au cœur de cette controverse ont permis au promoteur de remporter en 2013 un procès civil contre la propriétaire d’un terrain au Grand-Lancy. Cette dernière s’était rétractée après une convention de vente de sa parcelle puis a été condamnée à payer plus de 300’000 francs au promoteur, qui a encaissé et distribué une partie à ses mandataires.