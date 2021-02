Météo en Suisse – Une tempête de foehn a traversé les Alpes à près de 170 km/h De forts vents ont été enregistrés samedi soir dans les cantons du Valais, d’Appenzell, d’Uri et de Berne. La tempête a fait monter les températures à des niveaux printaniers même pendant la nuit.

La tempête a atteint son point culminant samedi soir, selon meteocentrale.ch. Keystone/Jean-Christophe Bott

Une tempête de föhn a balayé les Alpes samedi soir avec des pointes de près de 170 km/h. Elle a fait monter les températures à des niveaux printaniers même pendant la nuit.

La tempête a atteint son point culminant samedi soir, selon meteocentrale.ch. Dans la cabane du Mont Rose, au-dessus de Zermatt (VS), on a enregistré des vents à 167 km/h. À Brülisau, en Appenzell, les rafales ont atteint jusqu’à 130 km/h. La tempête a également balayé la vallée de la Reuss à Uri et le Haslital dans l’Oberland bernois à plus de 90 km/h.

Températures printanières

Des températures printanières ont été enregistrées même pendant la nuit. Selon MeteoNews, à 23h20 samedi soir, plus de 16 degrés ont encore été mesurés à Vaduz au Liechtenstein.

La douceur ne va cependant pas durer. Selon MeteoNews, un déferlement d’air froid continental devrait arriver en Suisse. D’ici lundi matin, 30 à 40 centimètres de neige fraîche sont attendus à certains endroits au-dessus de 1200 à 1400 mètres. Le danger d’avalanche augmentera donc à nouveau.

ATS