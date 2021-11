Vente aux enchères – Une thune en argent a été vendue pour 280’000 francs Une pièce de 5 francs rarissime, datant de 1886, a affolé une vente aux enchères genevoise, mardi. Julien Culet

La pièce de 5 francs en argent de 1886 n’existe qu’en cinq exemplaires. DR

Elle ne valait l’origine que 5 francs, mais plus d’un siècle plus tard, elle a trouvé preneur pour 280’000 francs! Cette pièce en argent, frappée en 1886, était proposée à une mise de départ de 200’000 francs, mardi après-midi à Genève. Aucune information n’a été dévoilée au sujet de l’heureux acquéreur.

Il s’agit, comme le présente Numismatica Genevensis, de «la monnaie la plus importante de la Confédération helvétique et probablement l’écu de 5 francs le plus rare de l’Union monétaire latine». À la fin du XIXe siècle, cette dernière avait en effet décidé de ne plus frapper de pièces en métal précieux, mais avait accordé une exception à la Suisse. Seules cinq pièces en argent de 1886 avaient pu être créées avant que le coin (le moule) ne casse.

Julien Culet est journaliste à la rubrique Suisse depuis 2018. Correspondant à Genève pour «Le Matin Dimanche», il traite en particulier de l'actualité du canton. Il a auparavant travaillé durant 5 ans au sein de la rédaction du «20 minutes». Plus d'infos @JulienClt

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.