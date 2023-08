Restauration à Yverdon-les-Bains – Une tradition familiale se perpétue au Restaurant Le Stade Le bistrot rouvre ses portes le 8 août avec une nouvelle équipe à sa tête. Fille du couple qui l’a tenu de 1989 à 2008, Sonia Collet en fait partie. Frédéric Ravussin

Jean et Simone Hirsbrunner (à g.) ont tenu le restaurant pendant vingt ans. Leur fille Sonia (au centre) s’est associée avec Gaëtan Saint-André et Delphine Veillard pour en reprendre les rênes, dix-sept ans plus tard. FLORIAN CELLA

À défaut d’être un éternel recommencement, admettons tout de même que l’histoire aime bien bégayer. Alors qu’Yverdon Sport a rejoint la Super League dix-sept ans après son dernier passage dans l’élite du foot suisse, le restaurant de son Stade municipal fête lui aussi des retrouvailles. Ce mardi 8 août, la famille Hirsbrunner y fait en quelque sorte son retour, quinze ans plus tard.

Pas Jean et Simone, patrons des lieux entre juillet 1989 et novembre 2008, mais leur fille aînée, Sonia Collet. Plus piquant encore, c’est quelques heures avant l’obtention du point nécessaire à la promotion du club en mai dernier contre Aarau que la restauratrice a appris la nouvelle à ses parents.

«On était évidemment très contents, même si ça nous a quand même fait un peu drôle.» Simone Hirsbrunner, ancienne patronne du Restaurant Le Stade

«Sonia nous a dit qu’elle avait quelque chose à nous annoncer, mais qu’il fallait qu’on s’assoie», sourit Jean, une pointe d’émotion dans les yeux. Et son épouse de reprendre la balle au bond: «On était évidemment très contents, même si ça nous a quand même fait un peu drôle.»

Il faut dire qu’ils sont nombreux, les Hirsbrunner, à avoir bossé au stade. De Sonia, évidemment, et jusqu’aux petits-enfants aujourd’hui devenus adultes. «C’est qu’il nous fallait du monde pour faire tourner la boutique les jours de match», explique Jean. En plus de la buvette principale – on ne parlait alors pas de restaurant –, le couple gérait aussi la cantine qui y était accolée et les cinq petites buvettes montées au bord de la pelouse.

Reprise en trio

En s’associant à la fin du printemps avec Delphine Veillard et Gaëtan Saint-André, c’est donc bien une tradition familiale solidement ancrée que Sonia Collet a perpétuée. D’autant plus que Zoé, sa fille cadette, donnera quand nécessaire un coup de main en cuisine à Samuel Coimin et que le chéri de cette dernière, Luca Rogante, officiera en salle.

L’ancienne patronne du Café du Tilleul, à Chamblon, cherchait depuis le départ à la retraite de son mari un nouveau défi. Si possible à Yverdon, mais en tous les cas avec Delphine Veillard, sa voisine en quête de reconversion professionnelle.

Les anciens tenanciers Simone et Jean Hirsbrunner (assis), entourés par la nouvelle équipe du Restaurant Le Stade (de g. à dr.): leur petite-fille et leur fille Zoé et Sonia Collet, Delphine Veillard, Samuel Coimin, Gaëtan Saint-André et Luca Rogante (de g. à dr.). Manquent Angélique Guingoin et Gaël Braisaz. FLORIAN CELLA

Du coup, même si ce retour au Stade municipal ne faisait en aucun cas partie de ses plans, Sonia Collet n’a pas hésité bien longtemps quand l’opportunité s’est présentée. «C’est Gaëtan, le patron du Coq qui m’a approchée. Il avait reçu un appel de Mario (ndlr: Di Pietrantonio, alors président d’YS) lui demandant s’il ne serait pas intéressé par la reprise de ce restaurant.»

Une carte adaptée

De fait, les clients découvriront au Stade des plats s’inspirant des cartes conjointes du Coq et du Tilleul. Soit pizzas (dès la semaine prochaine) et pâtes du premier, viandes grillées (filets et entrecôtes) du second. Et les nouveaux patrons le promettent, les prix seront adaptés à un lieu où l’on vient souvent en famille. «Il y aura du reste une carte enfant», reprend Sonia Collet.

Autre bonne nouvelle pour les supporters, le changement d’équipe au Restaurant Le Stade rime avec le retour des grils à saucisse et machines à hot-dog autour du terrain. Pour y goûter, ils devront cependant patienter jusqu’au 24 septembre, date du premier match d’Yverdon à domicile dans son stade remis aux normes de la Super League.

Alors que la saison 2023-2024 a débuté le 22 juillet, ce délai supplémentaire n’est cependant pas pour déplaire aux nouveaux venus. «ça nous permet de commencer en douceur, de roder notre nouvel outil de travail», affirme Sonia Collet. «Mais avec la venue des supporters du FC Bâle, vous serez tout de suite dans le bain», rigole son père en guise de conclusion.

