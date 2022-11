Humour à Lausanne – Une trinité de satyres s’en prend aux monothéismes «Dieu et dieu font trois» veut faire rire, mais aussi réfléchir, sur les dogmes qui nous gouvernent. Erwan Le Bec

Thierry Meury, Capucine Lhemanne et Laurent Flutsch retracent les croyances d’une obscure tribu de la région du Jourdain. YVES LERESCHE

Il paraît qu’à la préhistoire, certains se piquaient déjà de se faire les interprètes «du grand rond jaune» qui brille dans le ciel et qui pourrait ne pas revenir, à moins de l’abreuver, via ses servants, de bons gibiers et de fruits frais. Sauf les myrtilles, «il» n’aime pas ça. Au même titre finalement que le Yahvé du Lévitique, qui préfère, c’est bête, le gras des entrailles, reléguant les restes des victimes (gigot, entrecôte) au clergé dévoué.